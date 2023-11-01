NBA／包夾杜蘭特抄球創造勝機 馬刺強森坦言是賭一把

馬刺隊今天作客太陽隊主場，在第三節數次落後對手達到20分的情況下，靠著比賽最後階段溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與強森（Keldon Johnson）的聯手發揮，以及成功包夾杜蘭特（Kevin Durant）製造他發生致命失誤，最終以115：114戲劇化逆轉，賽後強森也直言最後對於杜蘭特的包夾確實是放手一搏。

太陽今天在布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）雙雙缺陣下於主場迎戰馬刺，並在杜蘭特與葛登（Eric Gordon）輪番開砲下，第三節初一度領先達到20分，不過接下來馬刺展現多點開花的攻勢，包括上半場被杜蘭特「上課」的狀元郎溫班亞瑪在攻守兩端展現影響力，瓦賽爾（Devin Vassell）、強森（Keldon Johnson）也在進攻端持續挹注分數，幫助馬刺最終以1分逆轉勝出。

馬刺本場比賽的贏球關鍵除了溫班亞瑪在倒數階段的兩顆進球外，強森、瓊斯（Tre Jones）在太陽倒數3秒後場發球後對於杜蘭特的包夾，導致他發生致命失誤，讓強森投進超前比分的進球更是最大關鍵。

A look at Keldon Johnson's game-winning steal and layup through the eyes of #PhantomCam 👀 https://t.co/rUUXoYP52H pic.twitter.com/66BIg1D5zY — NBA (@NBA) 2023年11月1日

賽後太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也提出了馬刺包夾時已經犯規但裁判未響哨的疑慮，而強森也直言他們確實是放手一搏，「我看到瓊斯把他困在角落，當時我就想說，上吧，最糟糕的狀況就是讓他站上罰球線，但我們必須做點什麼，時間已經不多了，這就是我們當時的心態，然後試著完成它。」

身為事主的杜蘭特也說：「我知道他們會放手一搏，但這已經超出我能控制的範圍，我正想努力打好比賽，但事情發生的太快，我應該要堅持住的。」

對於球隊完成這次戲劇化的逆轉秀，在第四節拿下10分的瓦賽爾說：「這顯示了我們在整場比賽的拚搏程度，顯然比賽贏得並不漂亮，因為我們一度落後到20分，但我們是一支年輕的隊伍，我們持續在戰鬥且充滿渴望。」

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