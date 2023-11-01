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NBA／快艇得到哈登組四星戰艦 卡特不看好：誰要打替補？
快艇隊昨天發動交易換來「大鬍子」哈登（James Harden），組成豪華戰艦，不過傳奇扣將卡特（Vince Carter）卻不看好這筆交易，他認為快艇不該打亂原有陣容。
快艇昨天送出貝頓（Nicolas Batum）、莫里斯（Marcus Morris）、柯文頓（Robert Covington）、馬丁（KJ Martin Jr.）、2張首輪選秀籤、2張二輪選秀籤與1個選秀互換權，得到哈登、塔克（PJ Tucker）及彼特盧舍夫（Filip Petrusev），不過目前交易還有細節需處理，尚未正式完成。
卡特認為哈登肯定不會從板凳出發，而衛斯特布魯克（Russell Westbrook）表現出色，不明白為何要改變陣容，「我認為快艇打得很好，想看看誰會從板凳出發，難道你要讓四球星同時先發嗎？」
卡特強調，從健康角度來看，不能讓四星同時先發，「有人必須去打4號位、防守更高大的對手，與大個子碰撞。我知道小球戰術很重要，但要保持這些球員健康，這是我對快艇的擔憂。」
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