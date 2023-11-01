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NBA／快艇上演慶祝行情 哈登沒上仍輕取魔術
昨天重磅交易案剛曝光，「大鬍子」哈登（James Harden）和塔克（P.J. Tucke）今天馬上現身洛杉磯的快艇隊主場，儘管兩人沒出賽，快艇仍打出慶祝行情，靠第三節灌41分，以118：102擊敗魔術隊。
快艇和76人隊的交易案還未完全定案，讓哈登及塔克儘管人已在現場卻無法上陣，不過快艇在喬治（Paul George）27分領軍、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）18分、7助攻、6籃板、5抄截全能發揮下仍收下勝利。
哈登和塔克在賽前75分鐘現身，10度入選明星賽的「大鬍子」和衛斯特布魯克在火箭隊後再重逢，兩人一見面就熱情相擁。得償所望的哈登，專屬置物櫃和1號球衣快艇球團都已備妥。
受交易案影響，快艇今天只有11位球員可用，瘋狂的第三節海嘯攻勢由「衛少」和喬治領銜，兩人單節個拿16分和14分，助隊從半場47：50落後到到三節打完取得88：71領先。
快艇上半場命中率僅3成33，但第三節23投17中，成逆轉關鍵。
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