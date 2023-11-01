NBA／回應約柯奇「該增胖」建議 霍姆葛倫：我起跑點不同
雷霆隊前陣子遭到衛冕軍金塊隊震撼教育，以95：128被痛電33分，金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）賽後除了稱讚雷霆新人中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）很有天分，也不改幽默性格建議對方「吃胖一點」，霍姆格倫近期則在受訪時打趣表示，自己的身材比較沒本錢增胖。
霍姆葛倫有7呎1吋身高，還比約柯奇高上2吋，不過兩人體重差距卻高達近百磅，霍姆葛倫要扛約柯奇的低位單打宛如噩夢一般，後者在金塊與雷霆之戰輕鬆以7成5命中率拿下28分、14籃板、5助攻。
賽後，身為現今NBA中鋒代名詞的約柯奇受訪時談到霍姆葛倫時說：「他真的很有天份，這只是他的第一年，他對所有事都還在摸索，不過說句實在話，我認為他應該吃胖一點，他的天賦確實獨一無二。」
霍姆葛倫昨日受訪時也談到這段話，而他也微笑向記者表示，自己的起跑點不一樣，「當你本身不是個胖的人，要變胖其實還挺困難的，但我想，總要有個起點。」
霍姆葛倫也補充開季在NBA賽場上遇到的挑戰：「我之前從來沒在NBA打過球，所以有很多該學習的地方，日以繼夜、一場又一場不同的對戰會帶來不一樣的課題，也需要做出因應的調整，在場上打球不是一個人的工作，這是5個人耗盡整晚的共同努力。」
霍姆葛倫本季場均繳出15分、6.3籃板和2助攻，防守影響力尤為明顯，每場比賽能貢獻1抄截、2.8阻攻，目前阻攻總數是聯盟第一。
MLB季後賽對戰表
▪ 史上勝率最低對戰組合 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言