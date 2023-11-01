NBA／溫班雅瑪連得4分+強森致勝抄截 馬刺驚奇逆轉太陽

馬刺狀元溫班雅瑪（Victor Wembanyama）和杜蘭特（Kevin Durant）兩位不同世代的「瘦長型」球星，今天首度正面交鋒，太陽今天幾乎一路領先，馬刺末節最後關頭靠著溫班雅瑪連得4分，加上隊友強森（Keldon Johnson）關鍵抄球和上籃，最終以115：114驚奇逆轉勝。

儘管布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）持續因傷缺陣，太陽開局仍打出8：0攻勢，首節最後10秒杜蘭特面對溫班雅瑪防守，持球切入至右側底角，在溫班雅瑪長臂干擾下，跳投命中。

Kevin Durant shot over Wemby

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太陽第二節持續擴大優勢，杜蘭特最後20秒接獲隊友發球，切入禁區隔扣溫班雅瑪，全場歡聲雷動。溫班雅瑪下一波攻勢馬上復仇，先晃開杜蘭特，再殺至禁區隔扣太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）得手，但馬刺半場打完仍以45：63落後。

KEVIN DURANT POSTER ON WEMBY. 🔥



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OH MY GOODNESS VICTOR WEMBANYAMA ‼️



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第三節尾聲馬刺一度將分差縮小到9分，但太陽靠著渡邊雄太連2發三分彈止血，帶著13分領先進入末節。杜蘭特末節前段休息，溫班雅瑪領軍馬刺打出一波8：0攻勢，迫使杜蘭特再回到場上。

沒想到比賽仍陷入拉鋸戰，比賽最後關頭溫班雅瑪先跳投命中，隨後又上演補灌追進到1分，時間只剩6秒。沒想到太陽沒先喊暫停，直接發球給杜蘭特，馬刺前鋒強森硬是把球搶走，上籃得分，太陽最後一擊交給杜蘭特，後仰跳投未命中，以1分之差飲恨。

THE SPURS PULL OFF A MIRACLE!



Wemby finishes a putback dunk and then Johnson steals the ball and lays it in for the game ‼️



The Spurs finish the game on an 18-7 (33-19 in the 4Q) 😲 pic.twitter.com/E76VdZVBxX — NBA (@NBA) 2023年11月1日

溫班雅瑪今天攻下18分8籃板4阻攻、致勝功臣強森攻進27分、瓦賽爾（Devin Vassell）得到18分6籃板5助攻。太陽方面，杜蘭特進帳26分7助攻，葛登（Eric Gordon）20分6助攻、艾倫（Grayson Allen）19分7籃板、諾基奇（Jusuf Nurkic）貢獻12分12籃板4助攻。

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