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NBA／伍德開季成湖人防守奇兵 力甩「休息室毒瘤」質疑聲

聯合新聞網／ 綜合報導
伍德開季意外在防守端做出巨大貢獻。 歐新社
伍德開季意外在防守端做出巨大貢獻。 歐新社

進攻能力出眾的長人伍德（Christian Wood）本季直到季前才跟湖人簽下一張底薪合約，外界認為，伍德之所以整個休賽季乏人問津，最大原因是「氣氛」問題，但他開季一甩質疑罵名，數度在關鍵時刻上演精采防守，令球迷眼睛為之一亮。

伍德上賽季場均16.6分、7.6個籃板，37.6%的三分命中率以長人來說十分突出，然而糟糕的防守意識和多次影響休息室氛圍的傳言，使他身價直直落，曾一度喊到均薪2000萬美元的伍德在夏天連中產報價都拿不到，最後只能以底薪轉投洛杉磯。

不過伍德從訓練營時期就不斷強調自己願意做好防守，可以為了贏球付出一切，開季後他也身體力行，防守端展現十足積極度，目前湖人贏下的兩場比賽，伍德在第四節都被擺在收官陣容，足見主帥漢姆（Darvin Ham）對他的肯定。

伍德有6呎10吋身高，活動力優秀，有他在場上，可以和戴維斯（Anthony Davis）輪流換防至外圍，不用擔心籃板保護能力，在防守杜蘭特（Kevin Durant）或班切羅（Paolo Banchero）時都收到好效果。

伍德在受訪時重申自己想打季後賽，不在乎場上定位：「每個人都知道戴維斯會去搧火鍋，所以我的工作就是扮演好雙塔，抓下我能夠抓的籃板，並且保護好禁區。」

漢姆也給予好評：「特別是伍德跟戴維斯一起上時，兩人在防守籃板端相當有存在感，伍德抓下了一些我認為是最艱難的防守籃板。」

根據統計，目前伍德正負值高達+12.3，防守效率也是生涯最佳，在場上每100分鐘湖人可以領先對手34分，不在場時則是落後28分，和戴維斯組雙塔的成效看起來很不錯。

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