NBA／本季破繭而出？勇士宣布執行庫明加和穆迪球隊選項

勇士潛力股庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）逐漸成為球隊重要輪替，今天勇士球團宣布執行他們合約的第4年球隊選項。

庫明加是2021年選秀第7順位，穆迪則是第14順位，都是球隊重點培養對象。不過勇士近年仍保持競爭力，因此壓縮到他們的發揮空間。庫明加休賽季疑似不滿上場時間發怪聲，他在本季熱身賽表現優異，無奈近期又遭遇傷勢。

穆迪生涯前2季上場時間非常少，勇士顧問帕楚利亞（Zaza Pachulia）日前透露他常和球隊老大哥柯瑞（Stephen Curry）與保羅（Chris Paul）夜訓，湯普森（Klay Thompson）昨天面對鵜鶘因傷缺陣，穆迪先發出戰21分鐘攻下13分，表現不俗。

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