NBA／八村壘交易案籌碼 前湖人後衛納恩轉戰希臘球隊
前湖人後衛納恩（Kendrick Nunn）休賽季乏人問津，希臘球隊帕納辛奈科斯（Panathinaikos Athens）今天宣布簽下他，將和前NBA球員厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）當隊友。
納恩2018年選秀落選，2019-20賽季加盟熱火，2020-21賽季場均14.6分2.6助攻，投籃命中率48.5%。休賽季湖人以2年1000萬美元合約簽下他，外界普遍認為物超所值。沒想到第一年他因傷缺席一整季，上賽季湖人把他和3張二輪選秀籤打包，換回日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）。
如今納恩轉戰歐洲賽場，將和厄南戈梅茲與前國王後衛蓋伊（Kyle Guy）當隊友。據外媒《Sportando》報導，這份合約是1年150萬歐元（約5150萬新台幣），加上激勵獎金最高可達200萬歐元。
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