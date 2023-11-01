NBA／越老越強？柯瑞開季前4戰24顆三分球創紀錄

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）已經35歲，但身手毫無退化跡象，他開季前4場頻頻上演飆分球，又打破一項三分球紀錄。

勇士昨天以130：102輕取鵜鶘，柯瑞全場22投15中，飆進7顆三分球得到42分。目前柯瑞是本季唯一兩度得分破40的球員，30歲後累積34場得分破40，只落後喬丹（Michael Jordan）的44場。

據《NBC Sports》報導，柯瑞開季前4場投進24顆三分球，創聯盟新紀錄。該報導指出，柯瑞本季場均高達33.5分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和艾佛森（Allen Iverson）最後一次場均超過20分都在32歲，韋德（Dwyane Wade）在33歲、布萊恩（Kobe Bryant）則是34歲。

新秀傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）昨天攻下13分9籃板4阻攻，他也對柯瑞的表現感到不可思議，「這太瘋狂了，我在電視上看過，親眼見證後仍難以置信。」

Stephen Curry had the HOT HAND tonight in New Orleans 😤🎯



🔥 42 PTS

🔥 7 3PM

🔥 15/22 FG

🔥 5 AST pic.twitter.com/9REVm9WQI8 — NBA (@NBA) 2023年10月31日

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