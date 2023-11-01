NBA／萬聖節變裝瘦長人 溫班亞瑪還原度百分百

馬刺隊美國時間萬聖夜作客鳳凰城，法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）首度面對太陽看板球星杜蘭特（Kevin Durant）未打先轟動，溫班亞瑪更是賽前就引爆話題，身高224公分的他戴上全白頭套，扮演成瘦長人（Slenderman），造型獲得許多討論。

瘦長人是虛構的超自然人物，特徵是身形和手非自然瘦長，還有有一張空白、沒有表情和特徵的臉孔，長穿全黑西裝，溫班亞瑪的身形已經「神複製」，加上白色手套和白色頭套，還原度百分百。

Victor Wembanyama is Slenderman for Halloween. 🔥



(via @GeraldBourguet)



pic.twitter.com/P7SEF5LG5y — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年10月31日

不只溫班亞瑪扮裝，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）出席記者會時戴上「綠巨人」浩克面具，湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）則是穿上一襲紅西裝，裝扮成陰間大法師（Beetlejuice），在社群發布的影片已有超過33萬粉絲按讚。

HULK SMASH 💪🏾💪🏾😂 pic.twitter.com/4M5yrHSd1G — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 2023年10月31日

LeBron James and Savannah James Halloween costume 🔥 pic.twitter.com/IpZZCMqcTo — Daily Loud (@DailyLoud) 2023年10月31日

商品推薦