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NBA／萬聖節變裝瘦長人 溫班亞瑪還原度百分百
馬刺隊美國時間萬聖夜作客鳳凰城，法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）首度面對太陽看板球星杜蘭特（Kevin Durant）未打先轟動，溫班亞瑪更是賽前就引爆話題，身高224公分的他戴上全白頭套，扮演成瘦長人（Slenderman），造型獲得許多討論。
瘦長人是虛構的超自然人物，特徵是身形和手非自然瘦長，還有有一張空白、沒有表情和特徵的臉孔，長穿全黑西裝，溫班亞瑪的身形已經「神複製」，加上白色手套和白色頭套，還原度百分百。
不只溫班亞瑪扮裝，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）出席記者會時戴上「綠巨人」浩克面具，湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）則是穿上一襲紅西裝，裝扮成陰間大法師（Beetlejuice），在社群發布的影片已有超過33萬粉絲按讚。
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