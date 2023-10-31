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NBA／同為3年效力4隊！哈登、衛少第3次合體拚總冠軍
在美東時間凌晨時分，哈登（James Harden）被交易到快艇的消息可說是震撼整個聯盟，話題迅速成為全美熱搜第一，而快艇躍升超級戰艦後，勢必也讓整個西區乃至於太平洋組的競爭更加激烈。
自2021年開始到現在，哈登在短短3年間已經為4支不同球隊效力，分別是火箭、籃網、76人和快艇，加上早期的雷霆，這是他生涯第4次被交易，追平NBA歷史上年度MVP被交易次數最多的紀錄。
同樣累積4次被交易的MVP球星包括摩西馬龍（Moses Malone）、麥卡杜（Bob McAdoo），當然還有哈登的昔日搭檔兼兄弟衛斯特布魯克（Russell Westbrook），兩人情況幾乎一模一樣，都在3年內輾轉4支球隊。
衛斯特布魯克離開雷霆後，陸續打過火箭、巫師、湖人和快艇，這是他和哈登第3次同隊並肩作戰，繼續努力爭取生涯第一座總冠軍。
James Harden and Russell Westbrook have now teamed up at THREE different franchises! pic.twitter.com/LIrr49E8h1— Basketball Forever (@bballforever_) October 31, 2023
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