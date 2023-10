NBA／同為3年效力4隊！哈登、衛少第3次合體拚總冠軍

在美東時間凌晨時分,哈登(James Harden)被交易到快艇的消息可說是震撼整個聯盟,話題迅速成為全美熱搜第一,而快艇躍升超級戰艦後,勢必也讓整個西區乃至於太平洋組的競爭更加激烈。

自2021年開始到現在,哈登在短短3年間已經為4支不同球隊效力,分別是火箭、籃網、76人和快艇,加上早期的雷霆,這是他生涯第4次被交易,追平NBA歷史上年度MVP被交易次數最多的紀錄。

同樣累積4次被交易的MVP球星包括摩西馬龍(Moses Malone)、麥卡杜(Bob McAdoo),當然還有哈登的昔日搭檔兼兄弟衛斯特布魯克(Russell Westbrook),兩人情況幾乎一模一樣,都在3年內輾轉4支球隊。

衛斯特布魯克離開雷霆後,陸續打過火箭、巫師、湖人和快艇,這是他和哈登第3次同隊並肩作戰,繼續努力爭取生涯第一座總冠軍。

James Harden and Russell Westbrook have now teamed up at THREE different franchises! pic.twitter.com/LIrr49E8h1