NBA／太平洋組火藥庫！17名全明星、5MVP、8位75大球星
「大鬍子」哈登（James Harden）今天被交易到快艇，撼動聯盟版圖，更讓太平洋組5支球隊的內戰更加激烈火爆。目前太平洋組有17名球員入選過全明星、5位球員拿過MVP，還有8位歷史75大球星。
西區太平洋組有國王、太陽、快艇、勇士及湖人，上季這5支球隊佔據西區3到7名，攜手闖進季後賽。歷史75大球星有10名現役球員，其中8人在太平洋組，另外2位則是公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德（Damian Lillard）。
西區太平洋組17人進過全明星：
國王：沙波尼斯（Domantas Sabonis）、福克斯（De'Aaron Fox）
太陽：杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）
勇士：柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、保羅（Chris Paul）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）
湖人：詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、羅素（D'Angelo Russell）
快艇：雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登
年度MVP：詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、衛斯特布魯克、哈登
總冠軍賽MVP：詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、雷納德
歷史75大球星：詹姆斯、戴維斯、杜蘭特、柯瑞、保羅、雷納德、哈登、衛斯特布魯克
▪ 史上勝率最低對戰組合 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言