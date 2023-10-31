NBA／太平洋組火藥庫！17名全明星、5MVP、8位75大球星

「大鬍子」哈登（James Harden）今天被交易到快艇，撼動聯盟版圖，更讓太平洋組5支球隊的內戰更加激烈火爆。目前太平洋組有17名球員入選過全明星、5位球員拿過MVP，還有8位歷史75大球星。

西區太平洋組有國王、太陽、快艇、勇士及湖人，上季這5支球隊佔據西區3到7名，攜手闖進季後賽。歷史75大球星有10名現役球員，其中8人在太平洋組，另外2位則是公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德（Damian Lillard）。

西區太平洋組17人進過全明星： 國王：沙波尼斯（Domantas Sabonis）、福克斯（De'Aaron Fox） 太陽：杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal） 勇士：柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、保羅（Chris Paul）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins） 湖人：詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、羅素（D'Angelo Russell） 快艇：雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登 年度MVP：詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、衛斯特布魯克、哈登 總冠軍賽MVP：詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、雷納德 歷史75大球星：詹姆斯、戴維斯、杜蘭特、柯瑞、保羅、雷納德、哈登、衛斯特布魯克

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