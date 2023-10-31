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NBA／打包閃人！得知交易達成興奮難耐 傳哈登迫不及待想飛往洛城

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登期待展開快艇新生活。 美聯社
哈登期待展開快艇新生活。 美聯社

NBA今天傳出震撼彈，明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）將和被交易到快艇，組成「宇宙四箭頭」。哈登從休賽季初就向外界放話想去快艇，如今總算圓夢，根據報導，他本人對交易結果相當興奮，已經迫不及待想加入新球隊。

哈登是上個賽季的聯盟助攻王，不過在賽季結束後和76人徹底撕破臉，自由市場還沒開市就向球隊高喊「賣我」；哈登原以為執行球員選項後能如願被交易，沒想到76人營運總裁莫雷（Daryl Morey）翻臉不認人，對外喊價超高讓哈登有行無市，也讓他氣得直罵莫雷就是個「騙子」。這齣費城肥皂劇就這樣度過了整個休賽季，哈登也因尷尬處境沒參加訓練營，開季至今也沒打過任何一場。

然而，哈登耐心的等待總算換來理想結果，今天快艇以柯文頓（Robert Covington）、貝頓（Nicolas Batum）、莫里斯（Marcus Morris）、馬丁（KJ Martin Jr.）和數支選秀籤為代價，向76人換來了哈登、塔克（PJ Tucker）及彼特盧舍夫（Filip Petrusev）等人。

快艇一度傳出要放棄哈登交易的談判，不過與76人在周末重啟討論，因為哈登對於球隊陣容的影響力越來越站不住腳，球隊希望能榨乾他剩餘價值，並在季末解放薪資空間。

快艇不僅是哈登的理想下家，洛杉磯也是哈登的家鄉，也無怪乎他聽到交易消息會如此興奮。根據《ESPN》說法，哈登對此感到「欣喜若狂」，並希望能盡速飛往洛杉磯，如果一切順利的話，有機會趕上快艇下一場對魔術的比賽。

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