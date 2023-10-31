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NBA／灰熊雙星60分還是輸 唐西奇35分大三元助獨行俠3連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(右)。 美聯社
唐西奇(右)。 美聯社

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）本季拿出爭奪MVP的氣勢，他今天再度繳出35分12籃板12助攻大三元表現，率隊以125：110輕取灰熊，獨行俠取得2004年後首次開季3連勝。

開季3連敗的灰熊力求在主場開胡，雙星貝恩（Desmond Bane）和傑克森（Jaren Jackson Jr.）都砍下30分，新援史馬特（Marcus Smart）也得到23分9助攻。不過獨行俠靠著唐西奇35分大三元一手遮天，連防守組的瓊斯（Derrick Jones Jr.）都攻下22分，板凳暴徒小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也貢獻21分。

這是唐西奇生涯第58場大三元，本季3場比賽的單場得分、籃板及助攻都是全隊最多。唐西奇很開心球隊能取得開季3連勝，「這是一個好的開始，我們知道還有很多比賽，但有好的開始感覺很好。」

灰熊今天輸球後戰績0勝4敗，距離當家球星莫蘭特（Ja Morant）禁賽回歸還有21場，貝恩對於球隊慘況樂觀表示，「我們遲早會重返勝利行列。第4節落後17分時有兩種選擇，躺下或繼續戰鬥，我認為我們做出好的回應，把分差縮小，這支球隊沒有放棄。」

獨行俠 灰熊 Luka Doncic

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