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NBA／近3戰轟20記三分彈 柯瑞準到鵜鶘球迷倒戈
前幾季因傷病沒能在紐奧良出賽，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天雖是客場出征，卻受到鵜鶘隊球迷熱烈歡呼，他也以招牌神射回應給球迷，上場30分鐘就轟下7記三分球在內的42分，助隊以130：102大勝。
超過2年才在紐奧良上陣的柯瑞，開賽才4分02秒就攻下11分，包括25呎的外線破網，連鵜鶘播報員格拉法尼尼（Todd Graffagnini）都說：「嘿，你們想看到他，紐奧良，小心你們的願望。」
柯瑞全場22投15中，包括13投7中的三分球，最遠射程達29呎，還有好幾球25呎的進球，讓球迷響起陣陣驚呼。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也大讚當家球星手感火燙，「看他表演不可思議，我的意思是，35歲的他看起來比過往都更好。」
成為全場焦點的柯瑞提到，當主場球迷能完全享受氛圍，享受這場籃球秀演出，自己也從中受益，「因為我很愛打球，也喜歡在這樣的環境。但這和任何訊息都無關，就是籃球而已。」
柯瑞開季手感火燙，目前4戰場均30.7分、三分球命中率4成47，近3場三分球更是37投20中，成球隊打出3連勝的當然功臣。
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