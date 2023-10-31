快訊

日本埼玉醫院槍擊！槍手逃到郵局挾持人質 與警方對峙中

羅生門？「羅姓藝人」遭兔女郎控偷拍性騷 目擊網友還原過程：男方很有禮貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／近3戰轟20記三分彈 柯瑞準到鵜鶘球迷倒戈

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞(中)。路透
柯瑞(中)。路透

前幾季因傷病沒能在紐奧良出賽，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天雖是客場出征，卻受到鵜鶘隊球迷熱烈歡呼，他也以招牌神射回應給球迷，上場30分鐘就轟下7記三分球在內的42分，助隊以130：102大勝。

超過2年才在紐奧良上陣的柯瑞，開賽才4分02秒就攻下11分，包括25呎的外線破網，連鵜鶘播報員格拉法尼尼（Todd Graffagnini）都說：「嘿，你們想看到他，紐奧良，小心你們的願望。」

柯瑞全場22投15中，包括13投7中的三分球，最遠射程達29呎，還有好幾球25呎的進球，讓球迷響起陣陣驚呼。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也大讚當家球星手感火燙，「看他表演不可思議，我的意思是，35歲的他看起來比過往都更好。」

成為全場焦點的柯瑞提到，當主場球迷能完全享受氛圍，享受這場籃球秀演出，自己也從中受益，「因為我很愛打球，也喜歡在這樣的環境。但這和任何訊息都無關，就是籃球而已。」

柯瑞開季手感火燙，目前4戰場均30.7分、三分球命中率4成47，近3場三分球更是37投20中，成球隊打出3連勝的當然功臣。

延伸閱讀

NBA／湯普森、庫明加缺陣 柯瑞高效42分率勇士輕取鵜鶘

NBA／柯瑞做鬼臉致敬經典電影 還示範正版「射後不理」

NBA／格林復出取代保羅先發 柯瑞末節連4顆三分擊落火箭

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」 福克斯成柯瑞品牌首位代言人

相關新聞

NBA／震撼彈！哈登、塔克被交易到快艇 76人換回4球員+選秀權

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，「大鬍子」哈登（James Harden）被交易到快艇，76人送出哈登和塔克（PJ Tucker）及彼特盧舍夫（Filip

NBA／太平洋組火藥庫！17名全明星、5MVP、8位75大球星

「大鬍子」哈登（James Harden）今天被交易到快艇，撼動聯盟版圖，更讓太平洋組5支球隊的內戰更加激烈火爆。目前太平洋組有17名球員入選過全明星、5位球員拿過MVP，還有8位歷史75大球星。

NBA／尷尬了！費城射手想搭哈登交易列車 快艇76人皆反對

快艇與76人商討許久原本看似破局的哈登（James Harden）交易案，最後峰迴路轉，在深夜時分給了全聯盟一個震撼彈。 《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）驚

NBA／打包閃人！得知交易達成興奮難耐 傳哈登迫不及待想飛往洛城

NBA今天傳出震撼彈，明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）將和被交易到快艇，組成「宇宙四箭頭」。哈登從休賽季初就向外界放話想去快艇，如今總算圓夢，根據報導，他本人對交易結果相當興奮，已經

NBA／湖人循序漸進創造化學效應 羅素：需要時間淬鍊

洛杉磯湖人今天回到主場背靠背出賽迎戰奧蘭多魔術，靠著戴維斯拿下26分、19籃板，加上後衛羅素回神繳出28分、8助攻，終場...

NBA／灰熊雙星60分還是輸 唐西奇35分大三元助獨行俠3連勝

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）本季拿出爭奪MVP的氣勢，他今天再度繳出35分12籃板12助攻大三元表現，率隊以125：110輕取灰熊，獨行俠取得2004年後首次開季3連勝。 開季3連

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。