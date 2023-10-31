NBA／湖人循序漸進創造化學效應 羅素：需要時間淬鍊

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中央社／ 台北31日電
羅素第四節的關鍵外線，幫助湖人後來居上奪勝。 美聯社
羅素第四節的關鍵外線，幫助湖人後來居上奪勝。 美聯社

洛杉磯湖人今天回到主場背靠背出賽迎戰奧蘭多魔術，靠著戴維斯（Anthony Davis）拿下26分、19籃板，加上後衛羅素（D'Angelo Russell）回神繳出28分、8助攻，終場湖人以106比103擊敗魔術。

湖人昨天客場出戰沙加緬度國王，鏖戰到延長賽才落敗，今天回到主場背靠背迎戰魔術，依照聯盟今年新規定人詹姆斯（LeBron James）符合輪休資格，但他在考慮過後仍舊帶著腳踝酸痛的傷勢出賽，還打了33分鐘拿下19分、4助攻。

連續2天出賽的湖人打來依舊掙扎，幸好在終場前4分鐘靠一波12比5的攻勢逆轉戰局，才拿下這場辛苦的勝利。

根據ESPN賽後統計，戴維斯、詹姆斯、羅素聯手在最後的13分半鐘內，包辦了湖人全隊的30分，儼然奠定球隊三巨頭的角色。

根據ESPN報導，羅素賽後受訪時強調：「我們就是一個正在解決問題的團隊，這需要1、2個月才會有良好的變化，因此現在每一場比賽、每一次練習都非常重要。」

接連2天出賽的湖人似乎少了些活力，對魔術全場僅抓下3個進攻籃板，二次得分也以4比20大幅落後活力十足的魔術。

全場抓下19個籃板的戴維斯說：「這顯示出我們球隊的彈性，如果我們面臨了一些狀況（沒有進攻籃板）下還是知道該怎麼做，我們不會做出太糟糕的投籃選擇或者勉強進攻等。」

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