NBA／四狀元罕見同場對決 榜眼羅素率湖人斬魔術搶盡鋒頭

今天湖人隊在主場「背靠背」迎戰魔術隊，兩隊全場一路拉据到末節才分出勝負，湖人靠著羅素（D'Angelo Russell）關鍵超前三分彈下驚險逆轉，最終以106：103驚險守住勝利。

這場比賽雙方各有兩名狀元郎，湖人方是雙星詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis），而魔術則是佛爾茲（Markelle Fultz）和班切羅（Paolo Banchero），形成罕見的「四狀元」對決。

D'Angelo Russell with the big-time shot 🫡 pic.twitter.com/d70AD92Lcf — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 31, 2023

不過今天最搶眼的卻是2015年的選秀榜眼羅素，他今天以破7成命中率攻下全場最高28分，屢屢上演精采好球，開賽即顏扣班切羅展現強大企圖心，距離終場剩2分鐘時投進致勝三分球，更是湖人贏球的最大關鍵。

湖人上半場打完以4分落後，下半場與魔術緊咬比分，第四節先靠著詹姆斯的三分球超前，但隨即又被班切羅回敬三分，不過羅素接下來再投進一錘定音的逆轉三分球，在驚滔駭浪中拿下本季第二勝，也終止魔術開季二連勝。

羅素受訪時說：「你們看到的是正在努力找出方法的球隊，一兩個月後我們不會是現在這個狀態，所以每場比賽都很重要、每個關鍵時刻都很重要、每次練習都很重要。」

除了羅素的爆發外，戴維斯也高效率攻下26分19籃板，詹姆斯則是有19分挹注；魔術端兩大鋒線班切羅和華格納（Franz Wagner）都手感冰冷，哈里斯（Gary Harris）以百分百命中率拿下17分是全隊最高。

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