NBA／怒罵莫雷「騙子」 哈登大罷工如願加入豪華快艇團
消息人士告訴《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），費城76人隊已同意將後衛哈登（James Harden）送往洛杉磯快艇隊。
哈登在6月請求交易，他選擇動用2023-24賽季價值3560萬美元的選擇權，並在8月於中國宣傳活動中，多次稱76人隊籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）是「騙子」。
哈登本季尚未替76人隊打任何一場比賽，儘管他參加了賽前練習和視訊會議，但在76人隊29日的比賽中，他穿著牛仔褲和綠色連帽衫，與隊友一起坐在替補席。
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