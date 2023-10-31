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NBA／賞波爾麻辣鍋 波爾辛吉斯轉戰塞爾蒂克「會愈來愈好」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波爾辛吉斯加盟綠衫軍後迅速適應新環境，展現絕佳攻守效率。 法新社
波爾辛吉斯加盟綠衫軍後迅速適應新環境，展現絕佳攻守效率。 法新社

擺脫傷病問題的NBA球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis） ，新賽季穿上「綠衫軍」戰袍，開季前3戰繳出漂亮成績，今天助塞爾蒂克隊以126：107輕取巫師隊奪得3連勝，且賞給巫師後衛波爾（Jordan Poole）一記麻辣鍋，以行動預告球隊和自己狀況只會「愈來愈好」。

波爾辛吉斯傷病史洋洋灑灑，上季在巫師隊打出代表作，場均可出賽32.4分鐘，23.2分是生涯最佳，另有8.4籃板、2.7助攻和1.5阻攻，命中率接近5成、外線命中率3成85，今年6月透過三方交易來到波士頓，世界盃又因足底筋膜炎缺陣。

來到波士頓的波爾辛吉斯，開季倒是繳出極佳數據，前兩戰平均命中率超過4成，有23.5分、8.5籃板、2.5阻攻和1.5抄截，今天雖「只有」15分、6籃板，但還有3助攻和1阻攻，正負值30更是全場最高，且是上場24分鐘就休兵。

波爾辛吉斯(左)完全享受和新隊友們的愉快合作。 法新社
波爾辛吉斯(左)完全享受和新隊友們的愉快合作。 法新社

開季打出亮眼表現的波爾辛吉斯還說，他相信自己還沒完全開發潛能，「我仍在努力回到最佳狀態。」他提到今年夏天缺席世界盃，對自己來說並非好消息，現在也還沒達到最佳表現，但相信總會走到滿意的那一步。

來到波士頓的波爾辛吉斯提到，享受和新隊友們的合作，「這是支非常有天份的球隊，我認為我融入的很好，和他們一起配合得很順。」波爾辛吉斯認為自己狀態也會愈來愈好，在教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）體系下打出成績。

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