NBA／賞波爾麻辣鍋 波爾辛吉斯轉戰塞爾蒂克「會愈來愈好」

擺脫傷病問題的NBA球星波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis) ,新賽季穿上「綠衫軍」戰袍,開季前3戰繳出漂亮成績,今天助塞爾蒂克隊以126:107輕取巫師隊奪得3連勝,且賞給巫師後衛波爾(Jordan Poole)一記麻辣鍋,以行動預告球隊和自己狀況只會「愈來愈好」。

Jordan Poole walks casually back behind the 3-point line to shoot the ball ... and Kristaps Porzingis gives him an immediate rejectionpic.twitter.com/m9k9QlmYwz