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NBA／預約2025年選秀狀元 高中側翼怪物加入杜克大學

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
天賦優異的佛萊格表態就讀藍魔鬼杜克大學，新賽季將大展拳腳。 截自IG
天賦優異的佛萊格表態就讀藍魔鬼杜克大學，新賽季將大展拳腳。 截自IG

籃壇未來怪物即將投向杜克大學，他是2025年NBA預測選秀狀元的佛萊格！16歲的天才前鋒佛萊格（Cooper Flagg）選擇跳級升入2024屆後，引爆NCAA一級名校的搶人風潮，31日他確定就讀「藍魔鬼」杜克大學，讓外媒一至看好藍魔鬼將是新賽季「三月瘋」最強悍的隊伍。

203公分的佛萊格被視為現代側翼完美的模板，他能攻擅守，心理素質超齡，未進NBA就引起全美籃壇注意。

根據《ESPN》報導，去年夏天率領美國男籃在U17世界賽奪金的王牌、天才前鋒佛萊格（當年才15歲），在宣布跳級升入2024屆後，NCAA一級名校紛紛展開搶人大作戰，爭奪大半年後剩下3支名校：杜克、康乃狄克、堪薩斯州大，而佛萊格31日被爆出確定就讀「藍魔鬼」杜克大學，為期超過一年的搶學生大戰才告終。

佛萊格值得各大名校如此的競爭，他在高中菁英賽事場均繳出25.4分、13籃板、5.7助攻與6.9次阻攻的誇張數據，每場比賽都繳出得分、籃板上雙的表現，去年更以15歲稚齡扛起U17美國隊主力，在決賽狂轟10分、17籃板、8抄截致勝，單場17籃板也是U17賽事歷史紀錄。

全美高中生評分分析，佛萊格擁有滿分的超高天賦，在模擬選秀上，毫無疑問是2025年NBA狀元郎人選。

佛萊格獲得NBA球探評論是「與眾不同的天賦」，他擁有超強心理素質與穩定的職業心態，即便從今以後他進攻能力開發停擺，他仍然是NBA年度最佳防守球員的等級，換言之，球探對於佛萊格先天素質極度推崇。

大學教練也補充他是NBA現代側翼完美的模板，身材高大、運動能力好，進攻層面的傳球、運球、投籃都有良好的發展潛力。

而佛萊格的加入將讓藍魔鬼如虎添翼，藍魔鬼原本就有全美評價排名第8的五星高中生伊凡斯（Isaiah Evans），佛萊格將與伊凡斯組成NCAA最嚇人的側翼搭檔；藍魔鬼後場還有雙槍努佩爾（Kon Knueppel）、哈里斯（Darren Harris），名列全美第22、45名。

佛萊格的加盟也可能讓藍魔鬼後續招生更順利，他們近期正在招募全美第5名的小前鋒艾吉康博（V.J. Edgecombe），新賽季三月瘋將看到天賦滿滿的藍魔鬼席捲NCAA。

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