NBA／約柯奇大三元平兩大傳奇 金塊笑傲江湖開季4連勝

尋求衛冕的丹佛金塊今天在主場迎戰猶他爵士，靠著中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出27分、11助攻、10籃板的大三元成績單，終場就以110比102擊敗爵士，收下開季4連勝。

上個賽季拿下NBA總冠軍的金塊，本季看來更加成熟，開季4勝0敗已經追平2018年隊史成績，而金塊隊史最佳的開季紀錄，則是1976-77年的8勝0敗。

和年度MVP三連霸擦身而過的約柯奇，新賽季還是維持著高檔水準，今天全場16投12中，完成本季第2次、生涯第107次大三元，追平詹姆斯（LeBron James）和基德（Jason Kidd），並列史上第4。

根據美國媒體StatMuse統計，經過這場比賽後約柯奇成為聯盟過去40個賽季以來，首名完成至少10場投籃命中率超過75%的大三元的球員。

金塊本季打完的4場比賽，總計僅落後對手4分半鐘，包括今天對爵士僅開賽落後16秒，接著靠著葛登（Aaron Gordon）上籃後就取得超前，首節取得31比21領先，半場結束再以58比45擴大優勢。

第4節爵士雖然一度將差距縮小到80比85，但金塊在暫停過後又將先發球員換上場，隨即回敬一波13比6的攻勢，又將差距回到雙位數，也澆熄爵士的反撲氣焰。

金塊除了約柯奇表現出色外，後衛穆雷（JamalMurray）也挹注18分和近5年來最多的14次助攻，葛登也進帳21分。

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