NBA／字母哥化身「綠巨人浩克」 聯手里拉德砍58分滅熱火

公鹿今天背靠背在主場迎戰上季宿敵熱火，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）大玩Cosplay（角色扮演），變身「綠巨人浩克」，今天比賽他狂砍33分，幫助公鹿阻止熱火末節大反撲，以122：114復仇成功。

熱火主力中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）缺陣，首節仍和公鹿戰成平手。不過第二節開局，公鹿替補陣容打出10：2攻勢，熱火後衛赫洛（Tyler Herro）單節12分回擊，但公鹿前鋒克勞德（Jae Crowder）投進壓哨三分球，公鹿半場以62：52領先。

Jae's trey beats the buzzer! pic.twitter.com/VFAiMqUkrR — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2023年10月31日

第三節開局公鹿以15：4攻勢打爆熱火，帶著24分領先進入末節。不過熱火沒有輕言放棄，末節中段趁安戴托昆波不在場的情況下打出10：0攻勢，分差縮小到9分。安戴托昆波回到場後分差沒有進一步縮小，公鹿成功守住勝利。

賽後記者會出現有趣一幕，安戴托昆波不只戴上「綠巨人浩克」面罩，連衣服都換上綠色肌肉裝，看起來就像真的浩克，他還淡定地說：「別害怕！來吧！」

"Don't be scared c'mon!"



Giannis having too much fun tonight 🤣 pic.twitter.com/wlCGNrOERN — NBA (@NBA) 2023年10月31日

安戴托昆波全場得到33分7籃板，罰球11投8中。前一戰狀態低迷的里拉德（Damian Lillard）攻下25分，三分球只有7投2中，替補長人波提斯（Bobby Portis）攻進16分8籃板。熱火方面，赫洛砍下35分8籃板，巴特勒（Jimmy Butler）只有13分4籃板4助攻。

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