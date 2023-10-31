PLG／鋼鐵人簽第5位洋將 混血後衛加盟

PLG新賽季下周點燃戰火，高雄17直播鋼鐵人隊今天宣布簽下有西班牙、菲律賓、香港、加拿大聯賽資歷的混血洋將楊和，成團隊第5位洋將，最快下周日出戰衛冕軍台北富邦勇士隊的新賽季首戰就能亮相。

加拿大籍的楊和流有香港血液，身高193公分、體重82公斤，主打控球後衛，身高優勢讓他在切入時破壞力十足，在陷入苦戰時為非常好的突破口，能夠靠著一己之力撕裂對方防線，吸引包夾找到攻擊機會。

鋼鐵人總教練邱大宗表示，楊合的加入讓後場又多了一位可用之兵，賽場上可以有更多靈活調度的空間，平時訓練也可以給予本土更強的對抗，這對於幾名本土後衛的應變有很大的幫助。

楊和出身加拿大溫哥華，就學時期待過香港、加拿大，大學畢業後加入香港甲級聯賽歷史悠久並拿過15次總冠軍的南華隊，加盟首年就嚐到冠軍滋味，同時在球隊4年期間拿下3座總冠軍。近3年楊和先後加入西班牙籃球聯賽、菲律賓籃球聯賽（PBA）、東亞超級聯賽以及加拿大菁英籃球聯賽（CEBL），PBA時期表現搶眼，場均可拿下10.7分、5.1籃板、5.8助攻，且三分球命中率3成2。

楊和小時候曾來過一次台灣，如今以洋將身分再次來到台灣打球，楊和感到相當興奮，他表示台灣的節奏非常快，有很多的跑動，非常期待有機會能登上球場，也期許自己能夠幫助球隊取得勝利。

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