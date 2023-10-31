NBA／籃網湯瑪斯開季油門催落 連三戰破30僅次歐尼爾
籃網隊今天以133：121擊敗黃蜂隊，開張本季首勝，主力球員都有不錯發揮，以小將湯瑪斯（Cam Thomas）尤為突出，他今天以17投10中轟下全場最高33分，開季連三戰都攻下至少30分，寫下聯盟第二年輕紀錄，僅次於「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。
籃網首節就領先多達19分，黃蜂全場都在苦苦追趕，儘管第四節剩8分鐘時一度追到10分差，但最終反攻未果，籃網以12分之差帶走勝利。
湯瑪斯自開季就火力四射，開幕戰從板凳出發狂轟36分，寫下聯盟新猷，近兩戰拉上先發後則分別攻下30分、33分，本季湯瑪斯累積命中率高達6成14，場均出手19次、33分都是全隊最高，得分更是排名聯盟第四，僅落後唐西奇（Luka Doncic）、柯瑞（Stephen Curry）、米契爾（Donovan Mitchell）等超級球星。
根據數據顯示，湯瑪斯開季前三戰都攻下至少30分，以22歲又17天的年紀排名歷史第二年輕，第一名是魔術時期歐尼爾的21歲又248天。
湯瑪斯在受訪時說：「我想是因為球隊的進攻空間很理想，我們打了很多小球，也打了很多5 Out，替我們開啟了很多切入路徑，大個子球員被拉出來，後衛群就能見縫插針。」
除了湯瑪斯的驚人表現，籃網一哥布里吉斯（Mikal Bridges）也以破7成命中率攻下24分；西蒙斯（Ben Simmons）也有11分、10籃板、8助攻全能表現，他在開季前3戰累積拿到30個籃板和25次助攻，在籃網隊史上只有基德（Jason Kidd）曾兩度做到過。
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