NBA／墨瑞狂轟41分平紀錄 老鷹克服19分落後逆轉灰狼

半場打完還落後19分，老鷹隊今天卻在墨瑞（Dejounte Murray）狂轟追平生涯最高41分領軍下演出驚奇逆轉，反以127：113擊退灰狼隊，讓老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）大讚：「這是墨瑞之夜。」

老鷹的逆轉秀從第3節展開，墨瑞單節8投全命中、攻下22分，包括節末追平比數得三分球；第4節楊恩（Trae Young）也加入得分行列，助老鷹拉出一波9：0攻勢，逼灰狼喊出暫停，但仍沒能改變戰局。

上陣39分鐘的墨瑞，全場24投17中，轟下平生涯最高的41分外還有7籃板、5助攻和2抄截。史奈德特別提到，墨瑞不只是數據上顯示的得分，防守上也有很大貢獻，「任何時刻當你看到他積極投入、競爭，都會激勵身後的球員。」他補充說，非常喜歡墨瑞的態度和精神。

Dejounte Murray tied a career-high of 41 points on 17/24 FGM on way to a @ATLHawks W!



Atlanta came back from down 21, which included a 36-9 run 👀 pic.twitter.com/BoAuJtx5fJ — NBA (@NBA) 2023年10月31日

愛德華（Anthony Edwards）攻下灰狼最高的31分，但上半場攻下20分的他，下半場在墨瑞泰半時間嚴防下僅拿11分。

楊恩也有24分外帶8助攻貢獻，墨瑞說：「如果我們能善用這支球隊的天賦，我們可以走得很遠。」

老鷹開季吞下2連敗，不過昨天力退強敵公鹿隊，今天打下「背靠背」勝利，勝率也回到5成大關。

Anthony Edwards STORMED out of the gates tonight, scoring 20 PTS on 8/9 FGM as part of the Timberwolves' 79-point first half 😤💪



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