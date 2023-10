NBA／兩戰狂砍76分！福克斯右腳踝扭傷 傳可能一週內回歸

昨天(30日)面對湖人比賽第四節中不慎扭傷右腳踝的福克斯(De'Aaron Fox),雖然短暫處理後還是回歸打完第四節,但延長賽之初就提前退場,缺席最後的比賽。國王靠著蒙克(Malik Monk)的強勢發揮,以132比127勝出。

後續經過檢查後,顯示福克斯為中度扭傷,需要休息一段時間。資深記者史比爾斯(Marc J. Spears)則透露,對國王的正面消息是,福克斯的傷勢不是太嚴重,有可能會一週內回歸。

福克斯此役攻下37分8助攻4籃板,近兩戰一共得到76分,火力十分驚人;而且這兩場比賽福克斯在第四節分別拿下22分、13分,這是國王陣中自2012年湯瑪斯(Isaiah Thomas)之後的最佳表現。

De'Aaron Fox kept his foot on the gas through all 5 quarters tonight 🦊



🔥 37 PTS

🔥 8 AST

🔥 3 3PM pic.twitter.com/BNd3BNzdV5