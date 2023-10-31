NBA／兩戰狂砍76分！福克斯右腳踝扭傷 傳可能一週內回歸

昨天（30日）面對湖人比賽第四節中不慎扭傷右腳踝的福克斯（De'Aaron Fox），雖然短暫處理後還是回歸打完第四節，但延長賽之初就提前退場，缺席最後的比賽。國王靠著蒙克（Malik Monk）的強勢發揮，以132比127勝出。

後續經過檢查後，顯示福克斯為中度扭傷，需要休息一段時間。資深記者史比爾斯（Marc J. Spears）則透露，對國王的正面消息是，福克斯的傷勢不是太嚴重，有可能會一週內回歸。

福克斯此役攻下37分8助攻4籃板，近兩戰一共得到76分，火力十分驚人；而且這兩場比賽福克斯在第四節分別拿下22分、13分，這是國王陣中自2012年湯瑪斯（Isaiah Thomas）之後的最佳表現。

De'Aaron Fox kept his foot on the gas through all 5 quarters tonight 🦊



🔥 37 PTS

🔥 8 AST

🔥 3 3PM pic.twitter.com/BNd3BNzdV5 — NBA (@NBA) October 30, 2023

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