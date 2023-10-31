NBA／布朗半場狂轟7顆三分球 綠衫軍雙星飆分痛擊巫師
塞爾蒂克隊今天作客巫師隊主場，在首節就領先達23分的優勢下，全場打來輕鬆寫意，光是「探花連線」就挹注了69分，其中布朗（Jaylen Brown）手感超好，上半場砍進7顆三分球追平隊史紀錄，幫助球隊最終以126：107帶走勝利，取得開季3連勝。
綠衫軍一開場隨即進行火力示範，單節狂轟42分，直接拉出23分領先優勢；巫師難以招架，整場比賽都沒領先過，第四節更是滿滿的「垃圾時間」。塞爾蒂克陣中僅有布朗上場時間超過30分鐘，他在上半場海灌27分，全場轟下賽季新高36分，包含13投8中的三分球。
布朗在受訪時強調本季心態跟往年的區別，面對任何對手時都不會鬆懈：「天賦會招致惰性，像今天這樣的夜晚，你會很容易將腳從油門上移開。我們必須一口氣衝過終點線。」
除了布朗大顯神威，搭檔泰托姆（Jayson Tatum）也有33分貢獻，第三節攻下17分讓比賽徹底沒有懸念；交易後首度對上老東家的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則是9投7中，高效率攻下15分6籃板3助攻。
巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）攻下全隊最高的21分，外加5籃板4助攻，波爾（Jordan Poole）11投5中得到11分3籃板2助攻3抄截；今年首輪第7順位的法國小將庫里巴利（Bilal Coulibaly）也在這場比賽迎來生涯首度先發，他出賽27分鐘攻下9分5籃板2阻攻。
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