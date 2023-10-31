NBA／湯普森、庫明加缺陣 柯瑞高效42分率勇士輕取鵜鶘

勇士今天背靠背作客鵜鶘，湯普森（Klay Thompson）和庫明加（Jonathan Kuminga）缺陣，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）手感發燙，全場狂轟42分，率領勇士下半場打爆鵜鶘，以130：102大勝。

老將保羅（Chris Paul）今天持續替補出陣，湯普森先發位置由穆迪（Moses Moody）取代。柯瑞首節就獨得16分，第2節只拿到2分，半場結束以59：57領先。

第三節鵜鶘陷入得分荒，柯瑞單節12分幫助勇士逐漸拉開差距，而在他退場之後，保羅指揮的替補陣容更打出13：4攻勢，三節打完取得20分領先。末節柯瑞持續在傷口上灑鹽，5分鐘內得到12分，比賽最後4分39秒勇士領先28分，兩邊換上替補球員，進入垃圾時間。

柯瑞全場僅打30分鐘，22投15中，三分球13投7中，超高效率攻下42分5籃板5助攻，成為本季首位兩度得分突破40的球員。穆迪、保羅及傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）都攻下13分。

鵜鶘方面，威廉森（Zion Williamson）和麥凱倫（C.J. McCollum）都進帳19分，菜鳥霍金斯（Jordan Hawkins）砍下14分。

The difficulty of this shot...😤 https://t.co/FW3FOdEtuP pic.twitter.com/GP31BCJvUJ — NBA (@NBA) 2023年10月31日

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