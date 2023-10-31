NBA／紀錄之夜！艾頓狂抓23板生涯新高 轉隊代表作助拓荒者開胡
休賽季被交易到拓荒者、誓言打出「統治力」的艾頓（Deandre Ayton）前3戰表現不佳，今天拓荒者作客暴龍，艾頓關鍵時刻連抓2個進攻籃板，全場23個籃板創個人生涯新高，幫助球隊以99：91獲勝，新賽季首勝出爐。
今天比賽形成低比分拉鋸戰，拓荒者第3節末段打出11：0攻勢，帶著6分領先進入末節。不過分差始終沒拉開，比賽剩1分21秒時，艾頓抓下進攻籃板，助攻波格登（Malcolm Brogdon）得分，38.1秒時又搶到關鍵籃板，隨後波格登再度得分，幫助拓荒者驚險取勝。
艾頓前3戰沒太多球權，平均上場24.7分鐘只出手6.7次，拿到8.3分12.0籃板。這場比賽9投5中拿到10分23籃板（7進攻籃板），格蘭特（Jerami Grant）攻下22分，波格登21分，探花韓德森（Scoot Henderson）得到11分7助攻，發生4次失誤、吞下6犯。
暴龍全隊三分球29投僅4中，巴恩斯（Scottie Barnes）砍下20分12籃板，席亞康（Pascal Siakam）20分6籃板，伯爾特（Jakob Poeltl）14分10籃板，施羅德（Dennis Schroder）則有10分8助攻。
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