NBA／聯盟公布季中錦標賽新地板 色彩太鮮艷杜蘭特疑惑
NBA首次季中錦標賽將在本周六登場，所有比賽都會採用全新地板，NBA官方今天公布30隊地板樣式，色彩相當鮮豔。
聯盟設計30隊全新主場地板樣式，不同於傳統木地板，所有球隊主場地板都刷上鮮艷顏色。這些球場的共同點是都放上冠軍盃圖案，中間會有一條對比色的「跑道」。
聯盟未透露這項工程投入多少成本，球員們看到新設計後大多給出好評，太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）則問，「我們要在紫色地板上比賽？」
季中錦標賽本周六正式點燃戰火，當天有7場比賽，比賽當天主場球隊也會穿上城市版球衣出賽。
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