NBA／三分排行榜擠下克勞佛 湯普森挺進史上前10名

擺脫開幕戰低迷手感的湯普森(Klay Thompson),連續兩場比賽都是12投7中,分別拿下18分、19分,特別是他今天命中5記三分球,這讓他生涯三分球命中數累積2223顆,超越最佳第六人克勞佛(Jamal Crawford),排名挺進史上第10。

排在湯普森前面是詹姆斯,累積2266顆,在往前則是泰瑞(Jason Terry)的2282顆和卡特(Vince Carter)的2290顆,湯普森有望在不久的未來完成超越。

賽後湯普森也談到保羅擔任替補所帶來的效應。「保羅願意打替補是非常了不起的事情。伊古達拉是勇士隊史最好的球員之一,保羅是歷史上最偉大的控衛之一,他跟伊古達拉一樣無私。和他一起打球很開心,我知道他能提升我的比賽,整個賽季他都會持續這樣做。」

湯普森表示能在休士頓客場比賽得到如此多勇士球迷的支持,感覺真的很特別。「你可以聽到球迷的歡呼聲,我們在客場有一支龐大的勇粉小分隊。」

值得一提的是,5年前的今天,湯普森在面對公牛的比賽中狂轟14記三分球,創下聯盟新紀錄。

Congrats to @KlayThompson of the @warriors for moving to 10th on the all-time 3-pointers made list! pic.twitter.com/IHwKXgqvJ4