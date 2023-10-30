NBA／三分排行榜擠下克勞佛 湯普森挺進史上前10名
擺脫開幕戰低迷手感的湯普森（Klay Thompson），連續兩場比賽都是12投7中，分別拿下18分、19分，特別是他今天命中5記三分球，這讓他生涯三分球命中數累積2223顆，超越最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford），排名挺進史上第10。
排在湯普森前面是詹姆斯，累積2266顆，在往前則是泰瑞（Jason Terry）的2282顆和卡特（Vince Carter）的2290顆，湯普森有望在不久的未來完成超越。
賽後湯普森也談到保羅擔任替補所帶來的效應。「保羅願意打替補是非常了不起的事情。伊古達拉是勇士隊史最好的球員之一，保羅是歷史上最偉大的控衛之一，他跟伊古達拉一樣無私。和他一起打球很開心，我知道他能提升我的比賽，整個賽季他都會持續這樣做。」
湯普森表示能在休士頓客場比賽得到如此多勇士球迷的支持，感覺真的很特別。「你可以聽到球迷的歡呼聲，我們在客場有一支龐大的勇粉小分隊。」
值得一提的是，5年前的今天，湯普森在面對公牛的比賽中狂轟14記三分球，創下聯盟新紀錄。
Congrats to @KlayThompson of the @warriors for moving to 10th on the all-time 3-pointers made list! pic.twitter.com/IHwKXgqvJ4— NBA (@NBA) October 30, 2023
MLB季後賽對戰表
▪ 史上勝率最低對戰組合 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言