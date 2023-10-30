NBA／三分排行榜擠下克勞佛 湯普森挺進史上前10名

擺脫開幕戰低迷手感的湯普森（Klay Thompson），連續兩場比賽都是12投7中，分別拿下18分、19分，特別是他今天命中5記三分球，這讓他生涯三分球命中數累積2223顆，超越最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford），排名挺進史上第10。

排在湯普森前面是詹姆斯，累積2266顆，在往前則是泰瑞（Jason Terry）的2282顆和卡特（Vince Carter）的2290顆，湯普森有望在不久的未來完成超越。

賽後湯普森也談到保羅擔任替補所帶來的效應。「保羅願意打替補是非常了不起的事情。伊古達拉是勇士隊史最好的球員之一，保羅是歷史上最偉大的控衛之一，他跟伊古達拉一樣無私。和他一起打球很開心，我知道他能提升我的比賽，整個賽季他都會持續這樣做。」

湯普森表示能在休士頓客場比賽得到如此多勇士球迷的支持，感覺真的很特別。「你可以聽到球迷的歡呼聲，我們在客場有一支龐大的勇粉小分隊。」

值得一提的是，5年前的今天，湯普森在面對公牛的比賽中狂轟14記三分球，創下聯盟新紀錄。

Congrats to @KlayThompson of the @warriors for moving to 10th on the all-time 3-pointers made list! pic.twitter.com/IHwKXgqvJ4 — NBA (@NBA) October 30, 2023

商品推薦