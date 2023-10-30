NBA／讚賞溫班亞瑪未來會更強 雷納德：願意跟他聊一聊

快艇主場以40分之差痛宰馬刺，雷納德（Kawhi Leonard）與馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的交鋒也成了比賽焦點之一。

雷納德拿到21分4助攻3籃板2抄截，至於溫班亞瑪則是受制於對方的嚴密看防，10投4中得到11分5籃板2助攻，阻攻抄截各1次，還發生5次失誤。

儘管表現並不突出，不過雷納德在接受採訪時仍非常看好「法國怪物」的未來發展前景。

「他會變得更出色。現在賽季才剛開始而已，一旦他找到最舒服的出手位置，並學會閱讀防守，我認為他會變得更強。」

雷納德高度評價溫班亞瑪的同時，也透露願意跟他聊一聊。「如果他想的話，我們可以相互聯絡。」雷納德說。

快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）則認為溫班亞瑪將會是令人頭痛的傢伙。「他的進攻籃板、協防、運球能力等，你知道他就是天賦爆炸。」

溫班亞瑪也表示雷納德、喬治（Paul George）等人都是他的偶像，也是學習的對象。「我非常尊敬他們，但他們依然是我的對手。」

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