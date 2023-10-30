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NBA／柯瑞做鬼臉致敬經典電影 還示範正版「射後不理」

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞做鬼臉致敬電影「小鬼當家」。 路透
柯瑞做鬼臉致敬電影「小鬼當家」。 路透

柯瑞（Stephen Curry）今天關鍵時刻連飆4顆三分球，一波帶走火箭隊，他在火箭球員布魯克斯（Dillon Brooks）旁邊做鬼臉，更引發話題。他賽後解釋自己是在致敬電影《小鬼當家》。

柯瑞全場只得24分，但其中14分集中於末節。柯瑞受訪時談到布魯克斯，「我很清楚他的為人和名聲，面對一支想贏你的球隊，尤其是我們有很多過節。我們就是打球，我喜歡用比賽結果說話。」

柯瑞今天面對布魯克斯防守命中三分球，隨後做鬼臉，成為網路迷因，他受訪時說，「我最喜歡的電影是《小鬼當家》，那是克金（Macaulay Culkin）在房子裡瘋狂奔跑的場景。我不知道靈感從何而來，你們知道我的為人，這一切都不是事先安排，我當時打得很開心，以這種方式表現。」

值得一提的是，巫師隊波爾（Jordan Poole）昨天一波快攻出手三分，馬上轉身「射後不理」，沒想到球打鐵未進。今天柯瑞在比賽中上演正版「射後不理」，三分球順利破網，波爾再度淪為笑柄。

勇士 Stephen Curry Dillon Brooks Jordan Poole

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