NBA／生涯首度從板凳出發 保羅坦言自己還在調適

已經38歲的保羅（Chris Paul）NBA生涯的19個賽季今天首度從板凳出發，儘管他坦言還在調適，但金州勇士卻以106比95輕取休士頓火箭，收下2連勝。

由於格林（Draymond Green）腳踝傷勢痊癒復出，金州勇士得重新調整先發陣容，因此決定讓保羅從板凳出發，負責帶領球隊的第2陣容。

根據美國媒體ESPN報導，本季全聯盟第2老的保羅，在NBA的19個賽季出賽1365場（包括例行賽和季後賽），全都是以先發球員身分登場，至今仍是聯盟紀錄，不過這一切都在今天打破。

ESPN報導，保羅賽後受訪時提到，「這就是我之前所說的，必須做一切的事情來幫助球隊獲勝。如果這（替補）意味著我現在必須做的事，那我就去做。有時候你在聯盟打得夠久的時間，有些事情就必須面臨改變。」

保羅全場替補出賽27分鐘，拿下8分、7助攻、5籃板，場上的效率值+22是全隊最高。

勇士替補陣容有了保羅帶隊後打來也有板有眼，有一段在柯瑞（Stephen Curry）不在場的8分鐘半內，勇士反倒從落後3分追到領先13分，這在過往的勇士是無法看到的。

保羅賽後坦言，「從替補出發確實是完全不一樣的事，但到頭來，這也不過就是一場籃球賽而已。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也提到接下來球隊會固定先發陣容，並且給保羅許多肯定，「當一名出色的老將、一名全明星的球員願意做出這樣犧牲時，球隊的基調就已經確定下來了。」

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