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NBA／生涯初登場對戰國王20週年 詹姆斯：回憶滿滿

中央社／ 台北30日電
詹姆斯初登場20週年。 路透社
詹姆斯初登場20週年。 路透社

20年前的今天，詹姆斯（LeBron James）NBA生涯初登場在國王主場吞敗，20年後詹姆斯帶著湖人再度踢館，雙方鏖戰到延長賽湖人仍以127比132落敗，讓繳出27分、15籃板、8助攻的詹姆斯做白工。

詹姆斯在2003年首輪第1順位被克里夫蘭騎士選走，當年10月30日正是詹姆斯生涯初登場，他率隊前往國王主場拚戰，儘管拿下25分、9助攻、6籃板但當時騎士落敗。

相隔20年後的同一天，詹姆斯依舊在賽場上拚戰，今天他率領洛杉磯湖人同樣作客國王，雙方正規4節打完以115比115戰成平手進入延長賽。

一路苦追的湖人到了延長賽氣力放盡，短短5分鐘被對手拿下17分，包括前湖人棄將蒙克（Malik Monk）延長賽貢獻11分，加上射手赫爾特（KevinHuerter）終場前32秒致勝三分球，兩人聯手替國王留下勝利。

詹姆斯賽後接受美國媒體ESPN訪問時說道：「當你看到這一切時感覺真的很酷，我從這裡開啟我的職業生涯，有著很多回憶，這麼多年過去了，我依舊回到這座球場奮戰。」

理查森（Derek Richardson）是20年前詹姆斯首度出賽的執法裁判之一，今天也在聯盟特別安排下，擔任這場吹判的主裁判。

獲勝的國王總教練布朗（Mike Brown）賽後接受ESPN訪問時說：「這對我們球隊來說是一場重要的勝利，這也表示我們的球隊朝著正確的方向前進，我們每個球員都跳出來扮演重要的角色，蒙克無疑對球隊來說是很重要的球員。」

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