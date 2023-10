NBA／生涯初登場對戰國王20週年 詹姆斯：回憶滿滿

20年前的今天,詹姆斯(LeBron James)NBA生涯初登場在國王主場吞敗,20年後詹姆斯帶著湖人再度踢館,雙方鏖戰到延長賽湖人仍以127比132落敗,讓繳出27分、15籃板、8助攻的詹姆斯做白工。

詹姆斯在2003年首輪第1順位被克里夫蘭騎士選走,當年10月30日正是詹姆斯生涯初登場,他率隊前往國王主場拚戰,儘管拿下25分、9助攻、6籃板但當時騎士落敗。

Same date (October 29), same city (Sacramento), same photographer (Rocky Widner)… 20 years apart! 👑 pic.twitter.com/WDl9zvkhiy

相隔20年後的同一天,詹姆斯依舊在賽場上拚戰,今天他率領洛杉磯湖人同樣作客國王,雙方正規4節打完以115比115戰成平手進入延長賽。

一路苦追的湖人到了延長賽氣力放盡,短短5分鐘被對手拿下17分,包括前湖人棄將蒙克(Malik Monk)延長賽貢獻11分,加上射手赫爾特(KevinHuerter)終場前32秒致勝三分球,兩人聯手替國王留下勝利。

詹姆斯賽後接受美國媒體ESPN訪問時說道:「當你看到這一切時感覺真的很酷,我從這裡開啟我的職業生涯,有著很多回憶,這麼多年過去了,我依舊回到這座球場奮戰。」

理查森(Derek Richardson)是20年前詹姆斯首度出賽的執法裁判之一,今天也在聯盟特別安排下,擔任這場吹判的主裁判。

獲勝的國王總教練布朗(Mike Brown)賽後接受ESPN訪問時說:「這對我們球隊來說是一場重要的勝利,這也表示我們的球隊朝著正確的方向前進,我們每個球員都跳出來扮演重要的角色,蒙克無疑對球隊來說是很重要的球員。」

LeBron made the most out of his NBA debut anniversary in Sacramento 👑



27 PTS

15 REB

8 AST pic.twitter.com/QNof9WhfEx