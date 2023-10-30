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NBA／自新秀年連續1365場先發紀錄中斷 保羅：能贏球最重要

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
保羅中斷包含季後賽在內連續先發1365場紀錄。 路透社
保羅中斷包含季後賽在內連續先發1365場紀錄。 路透社

「這絕對是不同的，」38歲的保羅（Chris Paul）在談到以替補身份出賽時說道。「但歸根結底，這就是籃球。」

如果可以的話，相信沒有一個球員會樂於從板凳出發，特別是對一位擁有名人堂級輝煌生涯的頂尖球星來說。然而考量到年齡、隊型需求乃至於總冠軍期望，保羅還是決定放下這一切，全力配合球隊的運作。

在今天對火箭比賽中，這是保羅19年生涯以來首度擔任替補球員，包括149場季後賽在內，自新秀年以來他已經連續1365場比賽擔任先發，這是1970-71年以來所有球員中在擔任首次替補前的最多連續先發場次紀錄。

「我還在摸索著，這對我來說很新鮮，但我願意去做任何事情只為了幫助球隊拿下勝利。」保羅說。

上個賽季當柯瑞（Stephen Curry）回到場邊時，勇士多少都會面臨提心吊膽的險境，但有了保羅坐鎮，攻守之間彷彿增添了另一道保險，這也是柯爾（Steve Kerr）所希望看到的改變。保羅此役上場時間仍排隊上第4多，得到8分7助攻5籃板，正負值達全隊最佳的+22。

「他擅長讓其他人變得更好，無論他在先發陣容還是替補，他都會對比賽產生影響。」柯爾說。

「我認為這將會是我們的優勢，」格林說道，「當你討論用保羅去頂替柯瑞時，沒有比這還要更好的選擇了。」

在保羅結束連續先發場次紀錄之後，現役紀錄持續最久的就是轉戰公鹿的里拉德（Damian Lillard），累積833場，厄文（Kyrie Irving）則以748場名列之後。像詹姆斯有過2場替補上場，杜蘭特也有3場沒擔任先發，足見保羅紀錄的可貴。

前一次保羅沒有先發上陣已經要追溯到2008年的奧運會，當時美國隊後場先發為布萊恩（Kobe Bryant）和老大哥基德（Jason Kidd）。而再往前一次則是在2004年12月13日威克森林大學與天普大學的比賽，保羅因為搭巴士遲到，只能替補出賽。

「這不是喜不喜歡的問題。我喜歡我們贏球的這個事實。那才是最重要的。」保羅說。

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