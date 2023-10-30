快訊

種出冠軍米賺不到基本薪資 退休士官長笑：做身體健康

以色列盼巴勒斯坦自治政府重返加薩 巴總理提「1條件」：否則免談

傳奇歌后陳淑樺曾傳失智…消失25年露面了！密友吐近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／快艇痛宰馬刺40分 衛少讚溫班亞瑪擁有光明未來

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
快艇最近3次在自家面對馬刺一共贏了100分。 路透社
快艇最近3次在自家面對馬刺一共贏了100分。 路透社

前一戰在客場遭到克拉克森（Jordan Clarkson）致命三分彈擊沉的快艇，直接把氣出在年輕的馬刺身上！快艇全場抄了15球之多，送給對手25次失誤，攻守兩端全面碾壓，讓比賽早早就分出勝負；最終，快艇以123比83痛宰馬刺40分。

根據統計，快艇最近3次在自家面對馬刺一共贏了100分，今天的40分差更創下隊史面對黑衫軍的最大勝分差紀錄。

快艇整場比賽打來輕鬆寫意，7人得分達雙位數，雷納德（Kawhi Leonard）對上前東家拿到21分4助攻3籃板2抄截，喬治（Paul George）罕見單節5抄截，外加得到19分5助攻4籃板，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）19分8籃板3助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）7投6中獲得16分8籃板。

「我們在防守端奠定基礎，防堵對方攻勢，命中關鍵球，對我們而言這是一場很棒的比賽。」衛斯特布魯克說。

此外，衛斯特布魯克也感謝了替補球員的發揮，海蘭德（Bones Hyland）、鮑威爾（Norman Powell）、馬丁（Kenyon Martin Jr.）得分均上雙。「他們表現不可思議，每個人都做好自己的工作，我很高興我們能拿下勝利。」

眾所矚目的狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）遭遇到快艇的嚴密封鎖，只拿到11分5籃板2助攻，發生5次失誤。總教練波波維奇（Gregg Popovich）表示：「每個人都會對溫班亞瑪進行身體對抗，試圖讓他失去平衡。他必須習慣這一點。」

儘管溫班亞瑪被限制發揮，不過喬治仍對他的天賦條件讚譽有加。「他的身高和臂長，在場上他可以利用這優勢覆蓋很大的空間，這真是一種非常特別的天賦。這孩子實在太高了，真是個非常高。」

衛斯特布魯克則說：「顯然溫班亞瑪擁有光明的未來，非常獨樹一格，而且他會愈來愈優秀；只是對他來說很不幸的是，我們帶走了勝利。」

雖然對自己表現感到失望，但溫班亞瑪仍保持樂觀心態。「我認為沒有任何理由要在開季前3場比賽打完後感到沮喪，但這會是一次學習的經驗。」

開季前兩戰都拿超過20分的馬刺頭號得分戰將瓦賽爾（Devin Vassell），此戰10投6中只拿到14分1籃板，沒有送出助攻。「輸了40分真的太糟糕了。」瓦賽爾說。

相關新聞

NBA／蒙克延長賽大爆發接管戰局 湖人雙星力撐仍飲恨吞敗

作客國王主場身陷苦戰的湖人，在第四節最後時刻克服落後7分的劣勢，更在剩下12.9秒靠著詹姆斯（LeBron James）的坦克切入一舉將比賽逼進延長。 然而延長賽中，湖人巨星光環不再，反而是蒙克

NBA／格林復出取代保羅先發 柯瑞末節連4顆三分擊落火箭

勇士今天作客火箭主場，前鋒D.格林（Draymond Green）傷癒復出，取代老將保羅（Chris Paul）先發，比賽拉鋸到末節，靠著柯瑞（Stephen Curry）連4發三分彈拉開差距，終場以

NBA／讚雷霆新星霍姆葛倫天賦絕佳 約柯奇：他還需要吃胖一點

雖然雷霆勢一支陣容年輕又滿滿天賦的球隊，如旭日東昇冉冉崛起，但在衛冕軍金塊面前，他們顯然還是有很多學費要繳。 超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天僅上場3節比賽就打卡下班，以16投12

NBA／快艇痛宰馬刺40分 衛少讚溫班亞瑪擁有光明未來

前一戰在客場遭到克拉克森（Jordan Clarkson）致命三分彈擊沉的快艇，直接把氣出在年輕的馬刺身上！快艇全場抄了15球之多，送給對手25次失誤，攻守兩端全面碾壓，讓比賽早早就分出勝負；最終，快

NBA／安比德繳史詩數據輾壓拓荒者 哈登本季首度出現不尷尬

76人今天迎來主場開幕戰，安比德（Joel Embiid）全場攻下35分15籃板7助攻及6阻攻，成為聯盟歷史首位達成此數據的球員，76人末節還剩4分鐘就換上替補球員，終場以126：98輕取拓荒者。

NBA／19年生涯首次擔任替補 柯爾盛讚保羅犧牲自我成就球隊

自新秀年以來，保羅（Chris Paul）已經連續1216場例行賽擔任先發，然而為了能在勇士一圓冠軍夢，38歲的他卻是做出犧牲，在今天面對前東家火箭的比賽中，首次以替補身份登場。 保羅此役出賽2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。