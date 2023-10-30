NBA／快艇痛宰馬刺40分 衛少讚溫班亞瑪擁有光明未來

前一戰在客場遭到克拉克森（Jordan Clarkson）致命三分彈擊沉的快艇，直接把氣出在年輕的馬刺身上！快艇全場抄了15球之多，送給對手25次失誤，攻守兩端全面碾壓，讓比賽早早就分出勝負；最終，快艇以123比83痛宰馬刺40分。

根據統計，快艇最近3次在自家面對馬刺一共贏了100分，今天的40分差更創下隊史面對黑衫軍的最大勝分差紀錄。

快艇整場比賽打來輕鬆寫意，7人得分達雙位數，雷納德（Kawhi Leonard）對上前東家拿到21分4助攻3籃板2抄截，喬治（Paul George）罕見單節5抄截，外加得到19分5助攻4籃板，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）19分8籃板3助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）7投6中獲得16分8籃板。

「我們在防守端奠定基礎，防堵對方攻勢，命中關鍵球，對我們而言這是一場很棒的比賽。」衛斯特布魯克說。

此外，衛斯特布魯克也感謝了替補球員的發揮，海蘭德（Bones Hyland）、鮑威爾（Norman Powell）、馬丁（Kenyon Martin Jr.）得分均上雙。「他們表現不可思議，每個人都做好自己的工作，我很高興我們能拿下勝利。」

眾所矚目的狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）遭遇到快艇的嚴密封鎖，只拿到11分5籃板2助攻，發生5次失誤。總教練波波維奇（Gregg Popovich）表示：「每個人都會對溫班亞瑪進行身體對抗，試圖讓他失去平衡。他必須習慣這一點。」

儘管溫班亞瑪被限制發揮，不過喬治仍對他的天賦條件讚譽有加。「他的身高和臂長，在場上他可以利用這優勢覆蓋很大的空間，這真是一種非常特別的天賦。這孩子實在太高了，真是個非常高。」

衛斯特布魯克則說：「顯然溫班亞瑪擁有光明的未來，非常獨樹一格，而且他會愈來愈優秀；只是對他來說很不幸的是，我們帶走了勝利。」

雖然對自己表現感到失望，但溫班亞瑪仍保持樂觀心態。「我認為沒有任何理由要在開季前3場比賽打完後感到沮喪，但這會是一次學習的經驗。」

開季前兩戰都拿超過20分的馬刺頭號得分戰將瓦賽爾（Devin Vassell），此戰10投6中只拿到14分1籃板，沒有送出助攻。「輸了40分真的太糟糕了。」瓦賽爾說。

Victor Wembanyama , welcome to Kawhi Leonard’s school!😭



Wemby deflects the Klaw inbound pass, but didn’t expect Kawhi to steal on the way back…🔥pic.twitter.com/NNqUhHSRRH — Opinionated Fan (@OpinionatedSF19) October 30, 2023

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