NBA／快艇痛宰馬刺40分 衛少讚溫班亞瑪擁有光明未來

前一戰在客場遭到克拉克森(Jordan Clarkson)致命三分彈擊沉的快艇,直接把氣出在年輕的馬刺身上!快艇全場抄了15球之多,送給對手25次失誤,攻守兩端全面碾壓,讓比賽早早就分出勝負;最終,快艇以123比83痛宰馬刺40分。

根據統計,快艇最近3次在自家面對馬刺一共贏了100分,今天的40分差更創下隊史面對黑衫軍的最大勝分差紀錄。

快艇整場比賽打來輕鬆寫意,7人得分達雙位數,雷納德(Kawhi Leonard)對上前東家拿到21分4助攻3籃板2抄截,喬治(Paul George)罕見單節5抄截,外加得到19分5助攻4籃板,衛斯特布魯克(Russell Westbrook)19分8籃板3助攻,祖巴茲(Ivica Zubac)7投6中獲得16分8籃板。

「我們在防守端奠定基礎,防堵對方攻勢,命中關鍵球,對我們而言這是一場很棒的比賽。」衛斯特布魯克說。

此外,衛斯特布魯克也感謝了替補球員的發揮,海蘭德(Bones Hyland)、鮑威爾(Norman Powell)、馬丁(Kenyon Martin Jr.)得分均上雙。「他們表現不可思議,每個人都做好自己的工作,我很高興我們能拿下勝利。」

眾所矚目的狀元郎溫班亞瑪(Victor Wembanyama)遭遇到快艇的嚴密封鎖,只拿到11分5籃板2助攻,發生5次失誤。總教練波波維奇(Gregg Popovich)表示:「每個人都會對溫班亞瑪進行身體對抗,試圖讓他失去平衡。他必須習慣這一點。」

儘管溫班亞瑪被限制發揮,不過喬治仍對他的天賦條件讚譽有加。「他的身高和臂長,在場上他可以利用這優勢覆蓋很大的空間,這真是一種非常特別的天賦。這孩子實在太高了,真是個非常高。」

衛斯特布魯克則說:「顯然溫班亞瑪擁有光明的未來,非常獨樹一格,而且他會愈來愈優秀;只是對他來說很不幸的是,我們帶走了勝利。」

雖然對自己表現感到失望,但溫班亞瑪仍保持樂觀心態。「我認為沒有任何理由要在開季前3場比賽打完後感到沮喪,但這會是一次學習的經驗。」

開季前兩戰都拿超過20分的馬刺頭號得分戰將瓦賽爾(Devin Vassell),此戰10投6中只拿到14分1籃板,沒有送出助攻。「輸了40分真的太糟糕了。」瓦賽爾說。

