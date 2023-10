NBA／蒙克延長賽大爆發接管戰局 湖人雙星力撐仍飲恨吞敗

作客國王主場身陷苦戰的湖人,在第四節最後時刻克服落後7分的劣勢,更在剩下12.9秒靠著詹姆斯(LeBron James)的坦克切入一舉將比賽逼進延長。

然而延長賽中,湖人巨星光環不再,反而是蒙克(Malik Monk)挺身而出接管戰局,個人獨拿11分外加助攻赫爾特(Kevin Huerter)命中關鍵三分球,幫助國王擺脫對手糾纏,以132比127驚險勝出。

蒙克正規四節時間內的手感並不理想,13投僅4中,但延長賽在福克斯(De'Aaron Fox)因傷退場下,加上沙波尼斯已經6犯畢業,他展現超級第六人的氣勢,帶領球隊走出困境。蒙克此戰拿下22分3籃板3助攻,福克斯則是飆進37分8助攻4籃板,沙波尼斯(Domantas Sabonis)12分15籃板4助攻。

被詹姆斯突破追平比分的穆雷(Keegan Murray),原本有機會在第四節最後一擊終結比賽,可惜三分空檔並未命中,他得到17分8籃板5助攻2抄截。赫爾特12分7籃板4助攻。

國王首節展現驚人火力,以將近6成命中率轟進41分,一開賽就先聲奪人佔據優勢。落後15分之多的湖人只能苦苦追趕,第三節靠著戴維斯(Anthony Davis)和普林斯(Taurean Prince)合砍20分,將比分追到4分落後,進入第四節,詹姆斯、羅素(D'Angelo Russell)、八村壘(Rui Hachimura)接連得分,更是帶動球隊一度超前4分;不過福克斯在這一節拿下13分,穆雷也補上10分,雙方廝殺到最後仍未分出勝負。

湖人在延長賽之初猶能咬住比分,但蒙克和赫爾特接連命中重要三分球,又把比分差距擴大;詹姆斯的切入追到3分差,蒙克隨後兩罰命中,在時間所剩不多情況下,詹姆斯底線發球失誤,也宣告比賽結束。

詹姆斯奮戰39分鐘,19投11中得到27分15籃板8助攻,但也發生多達8次失誤;戴維斯拿下30分16籃板3阻攻2抄截2助攻,普林斯20分,羅素則是進帳17分9助攻。

