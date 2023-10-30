NBA／珍惜穿勇士球衣時光 湯普森：不擔心續約問題

湯普森（Klay Thompson）和勇士的續約談判似乎是產生不小的分歧，外界對於他未來動向也充滿各種揣測。不過湯普森坦言，不會擔心續約事情，現階段就是專注投入工作。

「我現在就是專注於每天的工作，不去擔心續約的事，一切都會隨時間進展而水到渠成。我不喜歡去想那些事。」湯普森說。

「你永遠不知道接下來會發生什麼。我會盡可能去享受這個賽季。尤其穿這身球衣，我會享受它。在美好時光到來之前我就在這裡了，在贏得4個總冠軍之前，我經歷了23場勝利。我參與了建立這支球隊的基礎。所以我會珍惜這一切，盡情享受。」

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