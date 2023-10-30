NBA／珍惜穿勇士球衣時光 湯普森：不擔心續約問題
湯普森（Klay Thompson）和勇士的續約談判似乎是產生不小的分歧，外界對於他未來動向也充滿各種揣測。不過湯普森坦言，不會擔心續約事情，現階段就是專注投入工作。
「我現在就是專注於每天的工作，不去擔心續約的事，一切都會隨時間進展而水到渠成。我不喜歡去想那些事。」湯普森說。
「你永遠不知道接下來會發生什麼。我會盡可能去享受這個賽季。尤其穿這身球衣，我會享受它。在美好時光到來之前我就在這裡了，在贏得4個總冠軍之前，我經歷了23場勝利。我參與了建立這支球隊的基礎。所以我會珍惜這一切，盡情享受。」
MLB季後賽對戰表
▪ 史上勝率最低對戰組合 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言