NBA／讚雷霆新星霍姆葛倫天賦絕佳 約柯奇：他還需要吃胖一點

雖然雷霆勢一支陣容年輕又滿滿天賦的球隊,如旭日東昇冉冉崛起,但在衛冕軍金塊面前,他們顯然還是有很多學費要繳。

超級中鋒約柯奇(Nikola Jokic)今天僅上場3節比賽就打卡下班,以16投12中的驚人效率,下28分14籃板5助攻,帶領金塊前三節拉開22分差距,終場以128比95痛宰雷霆。金塊取得開季3連勝,同時也讓雷霆吞下第一敗。

金塊整場比賽投籃命中率高達60.2%,一共傳出34次助攻,籃板球更是碾壓對手。波特(Michael Porter Jr.)拿下20分9籃板,穆雷(Jamal Murray)19分8助攻;被寄予厚望的二年級生華森(Peyton Watson)得到生涯新高17分,布勞恩(Christian Braun)13分7籃板7助攻。

賽後約柯奇談到今年才正式開啟NBA生涯的雷霆長人霍姆葛倫(Chet Holmgren)。「他真的很有天份。這只是他的第一年,他還在學習一切。不過老實說,我認為他需要吃胖一點。他的天賦確實獨一無二。」

霍姆葛倫此役12投7中獲得19分4籃板,當家球星亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)狀態低迷,16投僅2中,只有7分7助攻4籃板進帳。

