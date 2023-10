NBA／球隊淨效率值差距超大 湖人難擺脫「詹皇依賴症」

開季前兩場比賽取得1勝1敗的湖人,接下來將開啟4天3戰的旅程。儘管球隊在休賽季的大力補強,建構出讓不少球隊羨慕的深度陣容,然而從比賽實際內容來看,顯然紫金軍團就算補了再多人,仍難以有效減輕高度依賴詹姆斯(LeBron James)的「症狀」。

根據統計,詹姆斯在兩場比賽中一共打了64分鐘,當他在場上時,湖人每百回合淨效率值達+20.6,而在他退場休息的32分鐘內,湖人每百回合淨效率值卻是-52.9,差距十分驚人,同時也更突顯這位即將滿39歲的老將的重要性。

依然維持絕佳狀態的詹姆斯,兩場比賽場均可以拿到21分8籃板7助攻1.5抄截、1阻攻,投籃命中率達56.7%。「我感覺到我在關鍵時刻的體能很好。」詹姆斯自信地認為。

按照主帥漢姆(Darvin Ham)的說法,湖人今年賽季計畫讓詹姆斯每場打28到30分鐘。但《ESPN》記者麥克曼奈明(Dave McMenamin)則認為,限制詹姆斯的上場時間只是一個參考值,而非硬性規定,「我相信如果某些比賽打得很膠著,即使詹姆斯已經打超過30分鐘,他還是會留在場上。」

「湖人的替補群們也得想想辦法,當詹姆斯下場時,他們都要挺身而出才行。」麥克曼奈明說。

LeBron James and Kevin Durant dueled off in a #KiaTipOff23 thriller, with the Lakers coming out on top 🔥



LeBron: 21 PTS, 8 REB, 9 AST, 2 BLK, 2 STL

KD: 39 PTS, 11 REB pic.twitter.com/yZXUwdXjXG