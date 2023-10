NBA／57秒連砍3記三分回擊騎士球迷垃圾話 哈利伯頓：這是你的錯

場邊球迷的怒罵叫囂和米勒(Reggie Miller)宛如殺手般的外線強勢回擊,可以說是很多溜馬迷心中最美好的回憶之一。溜馬新世代少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)在客場對騎士一戰最後關鍵時刻的表現,彷彿就讓粉絲墜入了時光隧道。

受到胃不舒服的影響,哈利伯頓大半比賽的投籃顯得有些掙扎,更遭逢到球迷的垃圾話攻擊,但這些都化作哈利伯頓決心讓對手閉嘴的最強動力。

第四節結束前不到4分鐘,當時溜馬僅領先2分,但哈利伯頓接下來在短短57秒內連續轟進3記三分球,幫助球隊將差距擴大到10分差。然後他對著場邊的騎士球迷怒吼:「你知道這是什麼時刻。這是你的錯,你做到了。」

"That's your fault! You did this!"

Tyrese Haliburton knocks down three consecutive 3-pointers and lets the Cavs fans know it's their fault.



21 PTS | 13 AST | 11 REB | 1 TO | W pic.twitter.com/XrqmdkquNL