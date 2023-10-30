NBA／57秒連砍3記三分回擊騎士球迷垃圾話 哈利伯頓：這是你的錯

聯合新聞網／ udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導
哈利伯頓第四節連續轟進3記三分球，直接擊潰騎士防線。 路透社
哈利伯頓第四節連續轟進3記三分球，直接擊潰騎士防線。 路透社

場邊球迷的怒罵叫囂和米勒（Reggie Miller）宛如殺手般的外線強勢回擊，可以說是很多溜馬迷心中最美好的回憶之一。溜馬新世代少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在客場對騎士一戰最後關鍵時刻的表現，彷彿就讓粉絲墜入了時光隧道。

受到胃不舒服的影響，哈利伯頓大半比賽的投籃顯得有些掙扎，更遭逢到球迷的垃圾話攻擊，但這些都化作哈利伯頓決心讓對手閉嘴的最強動力。

第四節結束前不到4分鐘，當時溜馬僅領先2分，但哈利伯頓接下來在短短57秒內連續轟進3記三分球，幫助球隊將差距擴大到10分差。然後他對著場邊的騎士球迷怒吼：「你知道這是什麼時刻。這是你的錯，你做到了。」

溜馬最終以125比113勝出。哈利伯頓整場比賽上場32分鐘，拿下21分13助攻8籃板，在他這波關鍵火力爆發之前，僅僅是13投4中包含三分球4投1，進攻狀態並不理想。當騎士站上罰球線，一名球迷就在哈利伯頓和裁判討論之際，開始對著他破口大罵。

「我需要一些外在動力來讓自己前進。我不會逐字逐句地說出他講的話，基本上他就是要告訴我停止這些抱怨。」哈利伯頓表示，他要讓球迷知道他該為這幾顆三分球連發負責，並且閉上嘴巴。

「對於開局慢熱的情況我感到沮喪，但隨著比賽過程，我找回了狀態，球隊也在客場拿下勝利。」哈利伯頓說。

「我只是想幫助球隊。今晚我打得很糟糕，無法拿下分數。顯然，我感覺很糟，但我必須打得更好才行。所以我只是想在比賽快結束前挺身而出。」

溜馬此役能夠勝出的關鍵除了哈利伯頓的三分及時雨外，奈史密斯（Aaron Nesmith）從板凳出發轟進5記三分球獨拿26分9籃板的表現更是功不可沒。這也是他生涯單場得分新高紀錄。

現年24歲的奈史密斯，休賽季期間才和溜馬完成3年3300萬美元的續約協議，合約將從2024-25年賽季開始執行。

「從我到來的第一天起，隊友們和管理階層、還有這裡的人們都對我表示歡迎，他們讓我成為最好的自己。」奈史密斯說。

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