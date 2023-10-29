NBA／「想穿他的球鞋打爆他」 福克斯成柯瑞品牌首位代言人

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）與Under Armour合作推出了專屬品牌「Curry Brand」，其品牌首位代言球星正是上季在季後賽交鋒的國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）。

根據《運動商業期刊Sports Business Journal》的報導，福克斯將會在明年正式擁有屬於自己的簽名鞋款

就在福克斯確定成為品牌旗下一份子後，柯瑞還興奮地發文祝賀。「從2020年創立品牌到現在，我們朝著改變遊戲規則又邁進了一步。歡迎福克斯加入柯瑞品牌的大家庭，讓我們開始吧。」

福克斯生涯前5年是和Nike簽訂代言合約，上季改穿柯瑞系列的簽名鞋款，也讓外界嗅出兩人未來可能品牌合作的可能性。而福克斯上季表現破繭而出，

帶領國王打破16季無緣季後賽的魔咒，首輪直接與衛冕軍正面交鋒。

有趣的是，福克斯先前和柯瑞一同接受採訪，他透露自己穿上柯瑞球鞋的心態，「在季後賽中發生很多事情，我們之間也是相互尊重。人們可能會說『哦，他穿著柯瑞的球鞋。』但我的想法卻是，『我要穿著你的鞋子打爆你』。」

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