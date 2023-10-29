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NBA／健康巴特勒開季第3戰選擇輪休 球迷吐槽：這麼快？

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
坐在板凳席的巴特勒回應球迷。 法新社
坐在板凳席的巴特勒回應球迷。 法新社

過去幾年一直都擅於例行賽適度養生然後季後賽化身鬼神降臨的熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler），在開季第3場對灰狼的比賽就決定輪休。儘管這符合本季聯盟新頒布的規範，但不免也引來球迷的質疑。

自2017-18年賽季以來，巴特勒在例行賽中的出賽場數從未超過65場。而他整個職業生涯僅有第2年全勤了82場，其餘都低於76場出賽。

社群媒體《Legion Hoops》就發文吐槽：「這不過僅僅是新賽季的第3場比賽，巴特勒就選擇輪休了，這也太有趣了吧。」

也有球迷留言表示：「才打3場而已耶，太荒謬了吧。」、「已經厭倦了球隊說要輪休的胡言亂語」、「打3場就輪休？真是大笑話，真的很難看。」、「居然休兵？他昨天對塞爾蒂克的比賽還沒休息夠嗎？」 。

當然也有球迷持比較正面的看法。「希望他不會因輪休遭到聯盟處罰。但無論如何，我們最終目標就是讓他在季後賽能夠保持健康。」

根據《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）的報導，熱火已經針對巴特勒輪休「背靠背」第2場比賽的計畫與聯盟進行過溝通，確保他們可以符合聯盟的新政策。而巴特勒之所以輪休這場對灰狼比賽的一個關鍵因素在於，他在前一天已經打過對綠衫軍的全美直播賽事。

新版輪休制度明確顯示，未來除了嚴格規範每場比賽僅能有1名明星球員輪休，且必須隨隊，在全國轉播與季中錦標賽的比賽中，所有健康的明星球員都必須出賽。

在少了巴特勒的情況下，加上勒夫（Kevin Love）也因傷缺陣，馬丁（Caleb Martin）和理查森（Josh Richardson）也都還無法出賽，熱火最終在客場以90比106敗給灰狼，吞下2連敗。

有趣的是，在比賽最後時刻雙方勝負已定時，現場有球迷高喊「Jimmy去哪裡了？」結果待在熱火板凳席的巴特勒還特別以飛吻回敬。

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