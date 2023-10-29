NBA／一人扛全隊逼不得已 杜蘭特：出手20幾次非我風格

休兵期組成三巨頭的鳳凰城太陽，開季後卻成為杜蘭特（Kevin Durant）一人苦撐，幸好今天在主場開幕戰，包括葛登（Eric Gordon）、艾倫（Grayson Allen）分別貢獻21、17分，幫助太陽以126比104大勝來訪的猶他爵士。

太陽在今年的休兵期間透過交易得到得分好手比爾（Bradley Beal），和原有的杜蘭特、布克（Devin Booker）組成三巨頭。不過比爾打了2場熱身賽後就因為背部緊繃，至今3場例行賽都沒能出賽，而布克則是打完首戰對金州勇士的比賽後，就因為腳踝扭傷也已連2場缺席。

這也讓已經35歲的杜蘭特只得賣老命苦撐，前2場平均上場38分鐘，幸好今天在獲得隊友支援下，僅出賽29分鐘，但還是高效率地拿下26分、7助攻、4籃板。

「背靠背」出賽的爵士今天打來荒腔走板，首節就落後10分、半場結束落後16分；第3節開賽後，太陽一波11比0的攻勢直接打趴對手，甚至在艾倫一次快攻單手灌籃後，將差距擴大到30分以上。

全場進帳17分的艾倫在第3節單節6投5中、拿下14分，34歲的葛登也打出今年加盟太陽後的代表作，全場14投9中，拿下21分、4助攻。

「我們打得很有侵略性，每個人都找到了自己的節奏，我們正逐漸變得更好。我們現在有很多新面孔，新的球員，新的教練團。我們攻防兩端都在變好，我們走在一個正確的方向。」葛登說。

根據美國媒體StatMuse統計顯示，杜蘭特全場11投8中、拿下26分，完成生涯第48場「命中率超過7成、得分超過25分」的成就，排名NBA近15個賽季以來的第2多，僅次於曾來台打過職籃的霍華德（Dwight Howard）的54場。若放眼整個歷史上，杜蘭特則是排名第8。

杜蘭特前一戰面對湖人出手28次得到39分，此役僅投籃11次就獲得26分，甚至還提前打卡下班，賽後他也坦言：「一場比賽出手20幾次真的不是我的比賽風格，除非情況迫不得已。」

Kevin Durant Full Highlights vs Utah Jazz tonight 🔥 pic.twitter.com/vHd2UOIFEu — 𝟑𝟓 ✰ (@Hatedzs) October 29, 2023

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