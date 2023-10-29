NBA／以為自己是柯瑞？波爾投三分「射後不理」沒進有夠糗

下次想耍帥先等球進！巫師隊後衛波爾（Jordan Poole）本季在華盛頓獲得無限開火權，但他今天在面對灰熊的比賽中，卻發生了令人啼笑皆非的事件。

波爾在一次快攻機會出手三分，而且還沒等球進便轉過身上演「射後不理」，沒想到球打鐵沒進，讓球迷笑稱他「把自己當柯瑞（Stephen Curry）」！

出手後耍帥轉身變出糗的案例不算少見，楊恩（Nick Young）、華克（Kemba Walker）都曾因耍帥失敗一度淪為球迷笑柄，波爾今天也加入了這個行列，對戰灰熊的首節，他在球隊快攻時毫不猶豫拔起底角三分，球一出手就轉過身，面對的還是灰熊板凳席，挑釁意味濃厚。

然而這顆球不但沒進，甚至還有點偏差，波爾只得摸摸鼻子得跑去回防，還隨即被貝恩（Desmond Bane）製造犯規，糗樣讓球迷們忍不住開酸「你不是柯瑞不能投這種球」、「這就是勇士放掉他的原因」、「連灰熊板凳都在笑他」、「看得連我都尷尬了」。

不過巫師仍然是這場比賽笑到最後的贏家，波爾這場比賽23投8中砍下全場最高27分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）和基斯佩特（Corey Kispert）分別挹注21分、22分，最終球隊以113：106擊敗灰熊，拿下本季首勝。

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