NBA／杜蘭特單核帶隊三節打卡下班 太陽主場痛宰爵士

儘管太陽主帥佛蓋爾（Frank Vogel）透露陣中兩大戰將布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）還沒有確切的歸隊時間，不過只要有杜蘭特（Kevin Durant）在，球隊依然有巨大競爭力。

前一場面對湖人在第四節陷入孤立無援狀態的杜蘭特，今天主場迎戰爵士則是獲得隊友的強力助拳，除了他以外共有5人得分過兩位數，其中葛登（Eric Gordon）攻下21分，艾倫（Grayson Allen）17分，古德溫（Jordan Goodwin）和尤班克斯（Drew Eubanks）各得12分，諾基奇（Jusuf Nurkic）10分7籃板6助攻2抄截。

太陽甫開賽就展現旺盛火力，半場打完已經取得16分領先優勢；第三節杜蘭特和艾倫聯手攻下26分，帶動太陽在這一節以6成命中率轟下40分，一度將差距擴大到33分差，也讓比賽早早進入垃圾時間。最終，太陽以126比104痛宰爵士。

第四節完全休兵的杜蘭特一共只打了29分鐘，11投8中的高效率拿下26分7助攻4籃板。

爵士的馬卡南（Lauri Markkanen）獲得19分，柯林斯（John Collins）11分10籃板，開季連3場完成雙十；克拉克森（Jordan Clarkson）僅7分進帳。

KD made it look easy in the Suns' win over the Jazz ☀️



26 PTS

7 AST

72% FG pic.twitter.com/qMFEFAB5Jv — NBA (@NBA) October 29, 2023

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