NBA／杜蘭特單核帶隊三節打卡下班 太陽主場痛宰爵士

儘管太陽主帥佛蓋爾(Frank Vogel)透露陣中兩大戰將布克(Devin Booker)和比爾(Bradley Beal)還沒有確切的歸隊時間,不過只要有杜蘭特(Kevin Durant)在,球隊依然有巨大競爭力。

前一場面對湖人在第四節陷入孤立無援狀態的杜蘭特,今天主場迎戰爵士則是獲得隊友的強力助拳,除了他以外共有5人得分過兩位數,其中葛登(Eric Gordon)攻下21分,艾倫(Grayson Allen)17分,古德溫(Jordan Goodwin)和尤班克斯(Drew Eubanks)各得12分,諾基奇(Jusuf Nurkic)10分7籃板6助攻2抄截。

太陽甫開賽就展現旺盛火力,半場打完已經取得16分領先優勢;第三節杜蘭特和艾倫聯手攻下26分,帶動太陽在這一節以6成命中率轟下40分,一度將差距擴大到33分差,也讓比賽早早進入垃圾時間。最終,太陽以126比104痛宰爵士。

第四節完全休兵的杜蘭特一共只打了29分鐘,11投8中的高效率拿下26分7助攻4籃板。

爵士的馬卡南(Lauri Markkanen)獲得19分,柯林斯(John Collins)11分10籃板,開季連3場完成雙十;克拉克森(Jordan Clarkson)僅7分進帳。

KD made it look easy in the Suns' win over the Jazz ☀️



26 PTS

7 AST

72% FG pic.twitter.com/qMFEFAB5Jv