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NBA／溫班亞瑪熱度媲美新秀詹皇 湖人主帥：時間會證明一切

聯合新聞網／ 綜合報導
法國怪物溫班亞瑪菜鳥年的話題性十足。 法國新聞社
法國怪物溫班亞瑪菜鳥年的話題性十足。 法國新聞社

法國天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）新賽季屢屢讓人見識他無窮的天賦，備受關注的程度在近十年新秀中恐怕無人可以比擬，有不少教練、球評直呼，溫班亞瑪在全世界球壇颳起的風暴媲美新秀年的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），湖人主帥漢姆（Darvin Ham）受訪時也針對兩人做比較。

當時還是「小皇帝」的詹姆斯早在讀高中時就名滿全美，登上「運動畫刊」和「SLAM」等知名雜誌封面、收下上億代言合約，《ESPN》甚至為了他破例轉播高中賽事，以一名新秀而言，詹姆斯的媒體影響力十分驚人。

而溫班亞瑪也不遑多讓，登陸NBA的前一年就早早鎖定狀元位置，在法國聯賽整年都備受NBA球迷們關注，開季更是化身「流量怪物」，眾人的期待反映在轉播數字，光是季前賽到開幕戰，溫班亞瑪的影片點擊次數高達2.14億，遙遙領先全聯盟；生涯首戰觀看人次為299萬，是近11年收視率最高的開幕戰。

現在執教詹姆斯的湖人總教練漢姆表示，溫班亞瑪受到的炒作跟當年的詹姆斯很接近，不過這只是剛開始，「從他在法國的賽季到目前為止，這個年輕人真的非常、非常令人印象深刻，但最重要的是，他還有很長的路要走，顯然他很有潛力，不過我的意思是持久度、自我照顧和投入的努力，他有潛力，而時間會證明一切。」

湖人本季對戰馬刺首戰將於12月上演，兩隊會在13日、15日連打兩場，屆時「老皇帝」和「年輕斑馬」的對決勢必將掀起一波熱潮。

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