NBA／溫班亞瑪熱度媲美新秀詹皇 湖人主帥：時間會證明一切

法國天才長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)新賽季屢屢讓人見識他無窮的天賦,備受關注的程度在近十年新秀中恐怕無人可以比擬,有不少教練、球評直呼,溫班亞瑪在全世界球壇颳起的風暴媲美新秀年的「詹皇」詹姆斯(LeBron James),湖人主帥漢姆(Darvin Ham)受訪時也針對兩人做比較。

當時還是「小皇帝」的詹姆斯早在讀高中時就名滿全美,登上「運動畫刊」和「SLAM」等知名雜誌封面、收下上億代言合約,《ESPN》甚至為了他破例轉播高中賽事,以一名新秀而言,詹姆斯的媒體影響力十分驚人。

而溫班亞瑪也不遑多讓,登陸NBA的前一年就早早鎖定狀元位置,在法國聯賽整年都備受NBA球迷們關注,開季更是化身「流量怪物」,眾人的期待反映在轉播數字,光是季前賽到開幕戰,溫班亞瑪的影片點擊次數高達2.14億,遙遙領先全聯盟;生涯首戰觀看人次為299萬,是近11年收視率最高的開幕戰。

現在執教詹姆斯的湖人總教練漢姆表示,溫班亞瑪受到的炒作跟當年的詹姆斯很接近,不過這只是剛開始,「從他在法國的賽季到目前為止,這個年輕人真的非常、非常令人印象深刻,但最重要的是,他還有很長的路要走,顯然他很有潛力,不過我的意思是持久度、自我照顧和投入的努力,他有潛力,而時間會證明一切。」

湖人本季對戰馬刺首戰將於12月上演,兩隊會在13日、15日連打兩場,屆時「老皇帝」和「年輕斑馬」的對決勢必將掀起一波熱潮。

Victor Wembanyama puts on a SHOW and secures his first career NBA win in an OT thriller!



🔥 21 PTS

🔥 12 REB

🔥 3 BLK

🔥 2 STL pic.twitter.com/a0cYk5lPmj