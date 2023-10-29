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NBA／年僅19歲力爭籃板王 活塞小將感謝教練隊友幫忙

中央社／ 台北29日電
活塞2年級生杜倫開季表現出色。 路透社
活塞2年級生杜倫開季表現出色。 路透社

芝加哥公牛今天作客底特律活塞，儘管當家射手拉文（Zach LaVine）轟下本季聯盟及個人生涯新高的51分，但公牛仍以102比118不敵活塞。

現年28歲的拉文是公牛球隊未來核心，本季薪水超過4000萬美元，是全隊年薪最高球員。不過他在本季的前2場例行賽僅繳出平均12分、4.5籃板，投籃命中率僅23.3%，三分球命中率更低到只有13.3%。

幸好拉文在今天徹底復活，全場33投19中，包括三分球13投7中，攻下51分、4籃板，只可惜他的高得分無法和隊友串聯，拉文全場0助攻也讓他成為繼1996年的喬丹（Michael Jordan）後，公牛隊史上第2名得分超過50分卻0助攻的球員。

根據美國媒體ESPN報導，拉文在賽後受訪時表示，「這是我們在一起的第3個賽季，我知道NBA是怎樣的一個商業模式，我愛我的隊友德羅展（DeMar DeRozan），我們每天都會對話，找出每場比賽的問題然後想辦法獲勝。」

今年11月18日才會滿20歲的活塞2年級中鋒杜倫（Jalen Duren），今天攻下23分、15籃板、5助攻，是聯盟本季首名完成「20、15、5」的球員。年僅19歲的杜倫目前暫居聯盟籃板王，成長幅度驚人。

杜倫賽後開心提到，「在NBA的第2個球季我感到更加舒服，但不是因為我個人的原因，而是我的隊友和教練幫助我讓比賽變得更加簡單。」

全場攻下51分的拉文有20分在第3節得到，只可惜前3節結束，公牛仍以77比84落後；第4節一開賽，活塞靠著連續2記三分球將差距擴大到13分，儘管拉文再幫公牛拿下10分縮小分差，只可惜雙拳難敵對手遍地開花，最終公牛仍敗下陣來。

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