NBA／禁區戰力嚴重短缺 灰熊計畫簽畢永柏緊急救火

灰熊今天又在客場以106比113敗給了巫師，開季苦吞3連敗，成為聯盟唯5還沒勝場開胡的球隊。球隊面臨如此窘境，固然與當家球星莫蘭特（Ja Morant）因持槍事件被禁賽25場有莫大關係，另一項問題便是禁區內線人手嚴重欠缺。

在開季之前，亞當斯（Steven Adams）就因右膝舊傷需要動手術，本季提前宣告報銷；此外，大前鋒克拉克（Brandon Clarke）也因左腳阿基里斯腱撕裂傷歸期仍未定，替補長人艾爾達瑪（Santi Aldama）也因傷持續缺陣。這導致灰熊陣中僅存傑克森（Jaren Jackson Jr.）和提爾曼（Xavier Tillman）兩位主要的禁區球員。

在情勢如此嚴峻之下，灰熊傳出計畫要簽下自由球員畢永柏（Bismack Biyombo）來救急。

畢永柏在聯盟已經打滾12年，先後效力過黃蜂、暴龍、魔術、太陽等隊，上季一共出賽61場，平均得到4.3分4.3籃板1.4阻攻。

商品推薦